Nakon teksta 24sata, Županija je raskinula ugovor sa Žuvićem težak oko četiri milijuna eura!

Osječko-baranjska županija raskinula je ugovor sa zajednicom ponuđača predvođenom Raaforty Holdingom nakon teksta u 24sata o svim sumnjivim poslovima i sudskom procesu protiv Davora Žuvića, koji je i potpisao ugovor u ime izvođača radova.

- Izvođač do trenutka raskida ugovora nije uveden u posao niti su započeli radovi na rekonstrukciji škole. Odluka o raskidu donesena je prije početka izvođenja radova kako bi se zaštitili interesi Osječko-baranjske županije i omogućilo što skorije pokretanje postupka za odabir novog izvođača. Nakon saznanja da je Grad Makarska 20. srpnja raskinuo Ugovor o javnoj nabavi sklopljen sa zajednicom ponuditelja predvođenom tvrtkom Raafourty Holding d.o.o. zbog utvrđenih povreda ugovornih obveza, žurno smo pristupili raskidu ugovora za dogradnju i rekonstrukciju Osnovne škole Miroslava Krleže. Naš je prioritet zaštititi javni interes, osigurati zakonito i odgovorno upravljanje javnim sredstvima te što prije stvoriti uvjete za nastavak projekta - rekla je županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak.

Raaforty Holding i suradnici su izabrani preko javnog natječaja gdje se sve činilo u redu.

- Zakon o javnoj nabavi detaljno uređuje postupke odabira ponuditelja. Međutim, u situacijama kada odabrani izvođač ne pristupi izvršenju ugovora ili nije u mogućnosti ispuniti preuzete obveze, kao ni za vrijeme trajanja sudskog postupka i do donošenja pravomoćne sudske presude, naručitelji raspolažu ograničenim instrumentima za provjeru gospodarskih subjekata u svojstvu ponuditelja tijekom provedbe postupka javne nabave. Osječko-baranjska županija će, sukladno svojim ugovornim pravima i zakonskim ovlastima, poduzeti sve raspoložive mjere radi zaštite javnog interesa i javnih sredstava te će o daljnjim koracima i nastavku projekta pravodobno obavještavati javnost - kažu iz Županije.

Kako smo izvijestili u ponedjeljak, Žuviću se sudi na Županijskom sudu u Zagrebu zbog subvencijske prijevare teške oko 640 tisuća eura povezane s nikad napravljenim Muzejom dubrovačkih brodskih dnevnika. 24sata su otkrila ranije i pokušaj još jedne subvencijske prijevare vezane uz edukativne šumske staze oko Hrvatske Kostajnice pa je Agencija zaustavila isplatu od 1,4 milijuna eura koju su tražili iako nisu završili ugovorene poslove. U ponedjeljak, s njima je ugovor raskinuo i Grad Makarska, iako nam je sam Žuvić prijepodne tvrdio da to nije istina i da mu to sve kroje njegovi neprijatelji te nam savjetovao da se ne petljamo. Riječ je o projektu uređenja šetnice na Osejavi protiv koje se bunilo lokalno stanovništvo. Ugovor su raskinuli, kako kažu iz Grada, jer ni nakon upozorenja Žuvić i suradnici nisu ispravili nepravilnosti ni predali svu dokumentaciju.