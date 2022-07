Djevojčica za dlaku izbjegla nalet Šemperova auta: 'Igrali smo se na livadi i on je naletio'

Dvije djevojčice koje su hodale s dječakom kada je na njih naletio Dalibor Šemper, predstojnik ureda potpredsjednice Vlade Anje Šimprage, opisale su za Dnevnik što se dogodilo kobnog dana.

- Mi smo se samo igrali na nekoj livadi i on je naletio. Potrčala sam se skloniti, njegova sestra nije bila udarena, samo je dječak bio udaren, ona je počela vrištati i plakati kao i ja. Ja sam ga vidjela par sekundi prije nego je udario tog dječaka - kazala je Aleksandra Dragičević i dodala kako ih vozač nije ni pogledao niti pitao trebaju li pomoć.

Obitelj je bila udaljena tek oko 100 metara od djece, pa su čuli i udarac.

- Noge su mi se odsjekle tako da... Jedva sam i došao tamo. Njegov tata ga je uzeo, okrenuo na bok, držao za glavicu i tako smo ga držali dok nije došla hitna - ispričao je Aleksandrin otac Zoran Dragičević.

Dječak ima prijelome nogu i ruke, operiran je i izvan životne opasnosti. Susjedi su u nedjelju pokazali mjesto nesreće.

- Čuo sam jedan veliki prasak samo i on je pobjegao i drugi čovjek je naišao s autom. Hvala mu što ga je presretao i zaustavio i još je u njega udario svojim vozilom - kazao je Milan iz Štikade.

- Nije uredu da to neko napravi i pobjegne. Što treba pružiti drugome pomoć, nikom ništa! - smatra Sidonija.

Podsjetimo, pijan za volanom je bio Šemper koji se nije zaustavio ni pružio pomoć iako je mogao, a ganjala su ga i zaustavila četvorica Sinjana. Šemper će u istražnom zatvoru provest će 30 dana. Na istražni zatvor ima pravo žalbe u roku tri dana.

- Oni su išli automobilom iza vozača i oni su ga nakon nekog vremena prestigli i zaustavili - kazala je Maja Brozičević iz policije.

Obranu Dalibora Šempera preuzet će Veljko Miljević.

- Meni nije bilo veliko iznenađenje da je određen istražni zatvor. Obaviješten sam da je on iznio cjelovitu obranu, inzistirao da iznese aktivnu obranu i da je ispričao sve okolnosti djela kako ih je on doživio i kako ih on pamti - kazao je Miljević.

Zbog nepružanja pomoći Šemper bi mogao dobiti i do 3 godine zatvora, a zbog izazivanja prometne nesreće - maksimalno pet.

Susjeda: Čula sam bum i veliki vrisak, zatim sam vidjela da nešto leti po zraku

Susjeda Mira Suša je među prvima priskočila u pomoć.

- Čula sam bum i veliki vrisak, zatim sam vidjela da nešto leti po zraku, brzo sam došla tu i našla dječaka koji leži nepomičan i sestru koja plače i vrišti - kaže Suša i dodaje kako je u pomoć brzo priskočio i čovjek iz Gospića koji je prolazio autom.

- Vidjela sam da je dječak pri svijesti i da govori, brzo se stvorio otac. On je mislio da ga je taj gospodin pogodio, počeo je biti revoltiran - ispričala je susjeda koja je ocu rekla da taj gospodin nije skrivio nesreću i situacija se brzo smirila.

Otkrila je i je li vidjela vozača koji je pobjegao.

- Ja tog čovjeka nisam vidjela, već je pobjegao. Samo sam vidjela da je znak za groblje potpuno slomljen i da je ostao komad plastike od auta. Dječak je bip pri svijesti, policija je brzo došla iz Gračaca, stavljali mu sterilne gaze, došla je brzo i hitna i to je sve što sam vidjela - kazala je gospođa te dodala kako u tom mjestu inače ima problema s brzom vožnjom.

- Tu se jako juri autima. Tu prolaze auti koji ne mogu proći tunel Sveti Rok i svi voze kao da su na autoputu, nemamo ni pješački prijelaz, ni nogostup, strašno smo ugroženi što se tiče prometa - zaključila je Suša.

Iz KBC-a Zagreb potvrdili su da je dječak izvan životne opasnosti, slomljene su mu ruka i noga, a prijelomi operirani.

