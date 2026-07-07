'Djevojčicama smo spasili ruku i nogu. Prvi put smo vidjeli da djeca idu sretna na operaciju'

Dvije djevojčice iz Afrike, Machoura (12) i Kevine (7), koje su zadobile teške opekline u požaru u Beninu pa su u ožujku stigle u Zagreb na liječenje, uspješno su operirane u KBC-u Zagreb i dobro se oporavljaju, doznaju 24sata. Razgovarali smo s predstojnikom Klinike za kirurgiju KBC-a Zagreb, prof. dr. Davorom Mijatovićem, koji je predvodio operaciju u kojoj su sudjelovali i doc. dr. Sanda Smuđ Orehovec, dr. Lucija Gatin, dr. Miram Pasini te anesteziologinja dr. Ivona Hanžek.

Otkrio nam je da je operacija bila početkom lipnja, uspješno je izvedena i zahvaljujući njoj jednoj djevojčici vratili su funkciju lakta i šake koju opet može otvoriti, a drugoj su vratili funkciju koljena i noge. Međutim, otkriva i da je njihovo liječenje tek na početku i trajat će još od tri do četiri godine.

- Djevojčice su inicijalno liječene u Africi, ali su razvile teške postopeklinske ožiljke zbog kojih nisu mogle normalno funkcionirati. Kod jedne je ožiljak potpuno zatvorio lakat pa ga uopće nije mogla ispružiti. Imala je i ožiljak na zapešću zbog kojeg je šaka u odnosu na podlakticu bila pod kutom od gotovo 90 stupnjeva. Prsti su bili zgrčeni, nije mogla otvoriti šaku niti se služiti rukom - opisuje prof. dr. Mijatović u razgovoru za 24sata.

Dodaje kako je tijekom operacije uklonjeno ožiljno tkivo, produžene su tetive te je učinjena transplantacija kože uz primjenu dermalnog matriksa.

- Maknuli smo opekline i ožiljke, produžili tetive te napravili transplantaciju kože. Koristili smo i dermalni matriks koji ubrzava cijeljenje i omogućuje da nova koža bude što sličnija njihovoj prirodnoj koži. Kombinacijom svega dobili smo kvalitetan kožni pokrivač i djevojčica je ponovno dobila funkciju lakta i šake - istaknuo je dr. Mijatović.

Operacija je trajala gotovo tri sata.

- Kad završite takvu operaciju, ne znate kakav će biti konačni rezultat jer presađenu kožu stavljamo pod negativni tlak. Tek kad smo nakon tjedan dana skinuli sustav, vidjeli smo da sve izgleda odlično. Bili smo jako sretni - rekao je dr. Mijatović.

Kod druge djevojčice najveći je problem predstavljao veliki ožiljak na natkoljenici koji je zahvaćao koljeno.

- Zbog opsežnog ožiljka nije mogla normalno pomicati nogu. Operacijom smo joj vratili funkciju koljena i noge, ali to je tek početak njezina liječenja - ističe liječnik.

Jedna od djevojčica ima i izrazito teške ožiljke na licu.

- Najveći izazov predstavlja djevojčica s opečenim licem. Ima cijelo lice u ožiljcima, uz deformitet uške. Morat ćemo joj napraviti novu ušku od njezine vlastite hrskavice i potom je spojiti s krvnim žilama. To planiramo za otprilike tri mjeseca, kad se organizam dovoljno oporavi - navodi dr. Mijatović.

Idući zahvati za tri mjeseca

Obje djevojčice već sad prolaze fizikalnu rehabilitaciju.

- Postigli smo određene rezultate koji su izvrsni, ali najvažnije je imati strpljenja. Ne možete ići operaciju za operacijom jer time povećavate rizik od komplikacija. Mi znamo kako to raditi i već sad vidimo golemi pomak, posebno kod djevojčice kojoj je lakat bio potpuno zatvoren. Nakon dugo vremena provedenog u tom položaju i zglobovi su bili oštećeni, ali sad napokon ima ruku kojom se može služiti - navodi prof.dr. Mijatović.

Pred djevojčicama su još brojni zahvati.

- Jednoj još moramo operirati lice, a drugoj ožiljke na vratu, što će biti nešto jednostavniji zahvat. Nijedna od ovih operacija nije estetska, sve su isključivo funkcionalne. Cilj nam je omogućiti im normalan život - otkriva nam pročelnik Klinike za kirurgiju.

Obje su operirane dan za danom, a sljedeći zahvati planirani su za tri mjeseca.

Mijatović ističe kako su ga djevojčice posebno dirnule odnosom prema operacijama.

- One su bile toliko sretne što idu na operaciju. Kolega je rekao da nikad nije vidio djecu koja se toliko vesele odlasku u operacijsku salu. Kad vidite da u toj dobi imaju tako razvijenu emociju, jasno vam je koliko su svjesne kroz što su prošle. Trpjele su velike bolove - rekao nam je dr. Mijatović.

Nakon operacija smještene su na Dječjoj kirurgiji, dok su zahvate izveli liječnici plastične kirurgije. Komunikacija s djevojčicama odvijala se na francuskom jeziku, uz pomoć časnih sestara koje su cijelo vrijeme uz njih.

Naime, tijekom boravka u Hrvatskoj curice su smještene u samostanu u Blaškovcu, kod Družbe Marijinih sestara od čudotvorne medaljice, o njima brinu hrvatske misionarke Ivančica Fulir i Dorotea Dundjer, te Josipa Galić, koja je i organizirala humanitarnu akciju dovođenja djevojčica u Hrvatsku na liječenje.

Odrastaju u siromaštvu, imaju teško djetinjstvo

Dvije djevojčice su sestrične čiji je život obilježilo siromaštvo, nisu nikad išle u školu, a 2025. su teško stradale u velikom požaru kad su u Beninu prodavale švercani benzin iz Nigerije, u kojemu je treća djevojčica preminula.

O djevojčicama smo pisali više puta, još kad je pokrenuta akcija njihova dovođenja u Hrvatsku na liječenje.

Tad nam je poznata hrvatska humanitarka Josipa Galić rekla da ih je upoznala za Božić kad je bila u Beninu i da je tad znala da će napraviti sve da ih dovede na liječenje.

Ona je djevojčice u ožujku i dočekala na aerodromu te se družila s njima. Prvi put u životu susrele su se s modernim svijetom, a Josipa nam je tad opisala kako je to izgledalo.

- Na njima se vidi i znatiželja, ali i strah, jer im je sve novo. Dolaze iz potpuno drugačijeg okruženja i kulture, a sad su se odjednom našle usred modernog svijeta. Mnoge stvari su im prvi put u životu. Prvi put su se vozile liftom. Prvi put su jele sladoled. Prvi put su vidjele pokretne stepenice. Ljudi su nam prilazili, govorili: 'Jao, čitali smo o curicama. Možemo li nekako pomoći? Možemo li im nešto kupiti?'. Znali smo da je njihova priča izašla u javnost, ali nas je iznenadilo koliko nam je ljudi prilazilo. Neki su čak kupovali poklon bonove i pitali kako mogu pomoći - ispričala nam je tad Josipa.