DOZNAJEMO Teško stradale djevojčice iz Afrike danas stižu u Hrvatsku: 'Ovdje će ih spasiti'

Nakon višemjesečne borbe s birokracijom u noći na petak dvije su djevojčice iz Afrike, Machoura (12) i Kevine (7) poletjele prema Hrvatskoj kako bi došle na liječenje nakon što su stradale u teškom požaru i zadobile opasne opekline. S njima su u pratnji na putu za Zagreb časne sestre Ivančice Fulir i Dorotea Dundjer, koje su cijelo vrijeme skrbile o djevojčicama, a zahvaljujući donacijama hrvatskih građana djevojčice su dobile šansu za liječenje u Hrvatskoj.

- Poletjele su iz Benina i sretni smo jer danas napokon stižu. Djevojčice su malo uplašene, no sestre se o njima jako dobro brinu. Tijekom boravka u Hrvatskoj curice će biti smještene u samostanu u Blaškovcu, kod Družbe Marijinih sestara od čudotvorne medaljice, a idući tjedan idu na pregled u Zaraznu - rekla je za 24sata poznata hrvatska humanitarka Josipa Galić, koja je zajedno sa hrvatskom misionarkom Ivančicom Fulir pokrenula akciju dovođenja djevojčica na liječenje u Hrvatsku, u koju su se uključili građani s donacijama.

Dvije djevojčice, sestrične su čiji je život obilježilo siromaštvo, nisu nikad išle u školu, a nedavno su teško stradale u velikom požaru kad su u Beninu prodavale švercani benzin iz Nigerije, u kojemu je treća djevojčica preminula. Pisali smo o njima i pokušajima da ih se dovede u Hrvatsku na liječenje, a akciju je pokrenula poznata hrvatska humanitarka Josipa Galić, koja ih je upoznala u Africi, gdje često putuje i pomaže djeci u brojnim humanitarnim akcijama koje je pokrenula.

Foto: 24sata

Pomažu liječnici s Rebra

Borba s birokracijom je bila dugotrajna, a djevojčice su cijelo vrijeme od stradavanja pod skrbi hrvatskih misionarki. Sestra Ivančica Fulir i sestra Dorotea Dundjer brinule su o njihovim ozljedama te ih pripremale za put u Hrvatsku.

- Liječnici s Rebra pomagali su cijelo vrijeme sa savjetima oko tretiranja ozljeda - rekla nam je humanitarka Josipa Galić.

Kazala je da je cijeli proces otežan složenom administracijom i nedostatkom dokumentacije. Kako naglašava, najveći problem predstavljala im je birokracija.

- Nije ni čudo s obzirom na državu. Imali smo problema s ishođenjem dokumenata za njihov dolazak. Očevi su umrli, nisu imali smrtne listove, pa su upisani pogrešni podaci - objašnjava.

Problemi s dokumentima

Dodatne poteškoće stvarala im je i neusklađenost podataka o majkama s obzirom na to da se razlikuju imena na njihovim postojećim dokumentima.

- Na jednom dokumentu piše plemensko ime, a na drugom pravo ime. Birokratski aparat je otežan nepoznavanjem dinamike zapadnog svijeta - kazala je.

Priča nam kako starija djevojčica ima ozbiljnu ranu na ramenu koja nikako ne zacjeljuje.

- Riječ je o praktički otvorenoj rani na koju utječu te sitne mikročestice prašine. Liječnici iz Hrvatske savjetovali su da se stavljaju vazelinske gaze i da se prije toga rana dezinficira - kaže nam Galić dodajući kako joj je sestra Ivančica rekla da su se bolovi ipak smanjili.

Mlađa djevojčica ima znatno unakaženo lice kao posljedicu teškog požara.

- Ima problem sa zatvaranjem oka i usta. Kad spava, ne može zatvoriti usta pa ima i respiratorne probleme. Hrvatski liječnici savjetovali su antibiotsku mast i kapi za oko, što, prema njihovim riječima, pomaže. S liječnikom s Rebra redovito razmjenjuju e-mailove. Sestra Ivančica pita što je najbolje. Način na koji ih njihovi lokalni liječnici tretiraju, nažalost, nedostatan je i puno nam znači pomoć hrvatskog liječnika s Rebra - rekla nam je Galić.

Pomaže hrvatski liječnik

U plan liječničke skrbi oko djevojčica onoga trena kad stignu u Hrvatsku uključen je cijeli tim hrvatskih liječnika.

- Kad se djevojčice malo za vikend odmore, idući tjedan će ići na pregled u Kliniku za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević'. Nakon infektološke obrade, ako sve bude u redu, liječenje bi se nastavilo u KBC-u Rebro. To je zasad dogovor između liječnika. Iskazali su dobru namjeru i volju - kaže Galić.

Što se tiče Hrvatske, tu je, kazala je, sve bilo spremno za njihov dolazak.

- Troškove liječenja zasad nije moguće procijeniti. Ne mogu znati visinu troškova dok ih liječnici ne pregledaju. No podrška građana i institucija je izvrsna - rekla nam je Galić.

Josipa nam je otkrila kako je dobila i podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova da se olakša put djevojčicama prema Hrvatskoj.

- Zahvaljujem MVEP-u, koji me je kontaktirao. Građani u Hrvatskoj su pak pokazali veliko srce. Ljudi su uplaćivali donacije, ostavljaju poruke podrške, zovu me. Spremili smo im garderobu za put. One nikad nisu boravile na temperaturi ispod 25 stupnjeva pa im treba i odjeća - rekla nam je Josipa ganuta podrškom svih u Hrvatskoj da se djevojčice spase u Hrvatskoj.

Foto: 24sata

'Dolaze iz krajnje siromašnih obitelji'

Josipa ih je upoznala za Božić u sirotištu na sjeveru Afrike, u gradu Birou. Znala je njihovu priču i ranije, ali susret uživo bio je, kaže, presudan.

- Znala sam da su nastradale. Ali kad ih vidiš ispred sebe, shvatiš da bi danas, da su imale normalan tijek liječenja, imale šansu za normalan život. Ako ostanu ovako, one su bez dobre kirurgije praktički nesposobne za život - kaže nam Josipa.

Prisjeća se kako su ih curice u sirotištu u Africi dočekale s radošću, a ondje je upoznala i ove dvije djevojčice.

- A onda sam ugledala njih dvije. Znam za njih. O njima je pisala i sestra Ivančica. Ali nekako nije isto dok to čitaš u udobnosti svojega doma. I sad kad si tu. Skrile su mi se. Nepoznata sam im. Možda se boje. Drže sigurno odstojanje. Dvije sestrične. Koje su rano morale odrasti u svakom pogledu. Radile su na ulici. Prodavale benzin iz Nigerije uz put. Njih tri. Buknula je vatra. Zahvatila ih i jedna je odmah umrla na licu mjesta. Njih su dvije s teškim opeklinama prevezene u bolnicu. I tu staje sve ili počinje Božje milosrđe. Afrička surova stvarnost. Kako nisu imale novca za bolničko liječenje - upravo je to napisala Josipa na svojem Facebooku i onda je krenula lavina reakcija.

Machoura i Kevine dolaze iz krajnje siromašnih obitelji.

U Africi, naglašava Josipa, ni zdravi čovjek nema velike šanse. A djevojčice s teškim posljedicama opeklina gotovo nikakve. Ozljede koje su zadobile u požaru su izrazito bolne, tetive oštećene, pokretljivost ograničena. Hitno im je potrebna složena rekonstruktivna kirurgija, kakva u njihovoj zemlji jednostavno nije dostupna.

- Prvi instinkt bio mi je kako im pomoći da uopće imaju šansu za život. Djevojčice nikad nisu išle u školu jer majke nisu imale novca. Prije samo tjedan dana, prvi put u životu, krenule su u školu. Blizu su dispanzera, sestre se o njima brinu, ali bolovi i posljedice ozljeda svakodnevno ih ograničavaju - priča nam Josipa.

Iz Afrike je nazvala liječnika u Hrvatskoj.

- Rekla sam mu da mi treba pomoć. On me spojio s drugim liječnikom, kirurg je izrazio spremnost da im se pomogne, sad se još čekaju finalna odobrenja. Istodobno, Ministarstvo zdravstva me kontaktiralo kako bi se procijenili troškovi liječenja i operacija, uz mogućnost da se sredstva doniraju putem udruge, što se već i događa jer se građani masovno uključuju kako sam objavila broj računa Udruge za pomoć djeci Benina 'Anđeosko srce' - kaže nam Josipa.

U ovakvom zdravstvenom stanju s ovako teškim opeklinama, dodaje, nemaju budućnost u Africi, ali dobile su je dolaskom u Hrvatsku.