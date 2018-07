Djevojčicu napao i ugrizao pas u moru na plaži blizu Šibenika

Desetogodišnja djevojčica iz Velike Britanije zadržana je u šibenskoj bolnici nakon što ju je u srijedu na plaži u Grebaštici dok se kupala u moru ugrizao rotvajler, potvrdili su u šibenskoj policiji za portal ŠibenikIN.

- Prema dojavi koju smo jučer zaprimili, pas je napao dijete staro 10 godina iz Velike Britanije. Djevojčica je plivala u moru s roditeljima kada je do nje doplivao pas te je ogrebao i ugrizao. Navodno je pas u moru bio zajedno s vlasnikom. Djevojčica je nakon incidenta prebačena u šibensku bolnicu gdje su joj konstatirane lakše tjelesne ozljede, ali je zadržana na daljnjem promatranju – kazali su u šibenskoj policiji.

Vlasniku psa na licu mjesta naplaćena je kazna u iznos od 100 kuna i to zbog narušavanja javnog reda i mira budući je držanje psa bez nadzora prekršaj, doznaje se u policiji.

Nije prva intervencija zbog istog psa?

No, kako doznaje Šibenik.in od svjedoka događaja, to nije prvi put da je policija intervenirala zbog istog psa iako to u policiji nisu mogli potvrditi.

- Vlasnik dobije kaznu od 100 kuna, a dijete su na kirurgiji šivali tri sata! A to nije prvi put da je policija pozvana zbog tog psa. Je li to pošteno? – zapitao se čitatelj koji je zamolio da ne objavljujemo njegovo ime i prezime.

Nakon incidenta, policija je podnijela i izvješće Veterinarskoj inspekciji koja, u slučaju utvrđenih nepravilnosti, može postupati dalje budući je 10-godišnje dijete zadržano u bolnici.