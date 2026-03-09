Djevojka (20) pokušala ukrasti kozmetiku pa napala djelatnice: U bolnici je ozlijedila policajku

Splitska policija provela je istragu nad djevojkom (20). Utvrdili su da je 5. ožujka u trgovini na području Splita ukrala više različitih kozmetičkih proizvoda koje je sakrila u torbicu i pokušala napustiti trgovinu bez plaćanja. Osim toga, lakše je ozlijedila policajku, piše PU splitsko-dalmatinska.

U krađi su je spriječile djelatnice trgovine, koje je 20-godišnjakinja tada počela vrijeđati i fizički napadati rukama i nogama. Policija ju je brzo uhitila, a radi procjene zdravstvenog stanja odveli su je na pregled u bolnicu gdje su je pregledali i otpustili. Kada ju je policajka u bolnici upozorila na zabranu pušenja, 20-godišnjakinja ju je ogrebala po podlaktici. Nakon toga policija ju je odvela u službene policijske prostorije radi provođenja istrage.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinila kaznena djela Razbojnička krađa i Prisila prema službenoj osobi, zbog čega je 6. ožujka 2026. godine uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave splitsko-dalmatinske - stoji u priopćenju.

Nakon ispitivanja u nadležnom državnom odvjetništvu dovedena je sucu istrage, koji joj je odredio istražni zatvor.

