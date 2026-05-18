Djevojka iz Đurđevca obećala muškarcima seks pa im uzela 60.000 eura! Oglasio se i DORH

Općinsko državno odvjetništvo donijelo je rješenje o istrazi nad četvero Hrvata (24, 25, 26 i 33) zbog sumnje na kaznena djela prevare i pranja novca, piše ePodravina.

- Sumnjamo da je 25-godišnjakinja od 2. siječnja 2023. do 17. veljače 2025., na području Đurđevca, putem različitih društvenih mreža kontaktirala s više osoba. Lažno im je obećavala intimne i romantične veze, zbog čega su joj te osobe ukupno uplatile čak 60.877,04 eura – potvrdili su u DORH-u.

U nastavku navode i kako je pokušala prikriti taj novac.

- U više navrata uplatila je na svoje račune za online igranje kasino igara te ga nakon odigranih igara podigla kao novčani dobitak u iznosu od 68.149,67 eura - dodaju.

Uz to, sumnja se da su 33-godišnjak, 26-godišnjak i 24-godišnjak u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 19. veljače 2025., na području Đurđevca, određene novčane iznose koje su stekli činjenjem kaznenih djela, u cilju da prikriju način njihova stjecanja, u više navrata uplatili na svoje račune za online igranje kasino igara.

- Oni su nakon odigranih igara, podigli to kao novčane dobitke i to 33-godišnjak u iznosu od 26.702,20 eura, 26-godišnjak u iznosu od 24.193,12 eura i 24-godišnjak u iznosu od 21.102,72 eura - potvrdili su u DORH-u.