INTERNET PREVARA
Osijek: Lažni broker 'nasanjkao' čovjeka za više od 30.000 eura
Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je, lažno se predstavjajući kao broker, 57-godišnjeg Osječanina oštetio za više od 30.000 eura, izvijestila je u ponedjeljak policija.
Nepoznati počinitelj je, predstavljajući se kao broker, uvjerio 57-godišnjeg Osječanina da preko investicijske platforme uloži novac u kupovinu plemenitih metala, nafte i drugih proizvoda, zbog dodatne zarade.
No, ubrzo je Osječanin shvatio da se radi o lažnom investiranju i da je prevaren, pa je sve prijavio policiji.
U tijeku je potraga za nepoznatim počiniteljem, navode u policiji.
