Djevojka iz Vatikana: Nestala je bez traga prije 40 godina. I sam papa želi znati što se dogodilo...

Uskoro, 22. lipnja, navršit će se punih 40 godina kako je petnaestogodišnja Emanuela Orlandi, kći vatikanskog zaposlenika, otišla iz svog stana na sat u glazbenu školu u Rimu i nikad se nije vratila kući. Ovaj slučaj nestanka djevojčice koja je s obitelji živjela u Vatikanu već je godinama golema misterija oko koje su se ispredale razne priče i teorije zavjere. Misterija toliko velika da je Netflix krajem prošle godine snimio dokumentarac naziva “Vatican Girl”, nakon čega je papa Franjo vatikanskom istražitelju, koji se nedavno sastao s Emanuelinim bratom, dao posve odriješene ruke kako bi se taj slučaj napokon riješio.

Vjeruje se, naime, da Vatikan i crkva imaju određenih saznanja o Emanuelinom nestanku, no i ta je pretpostavka već četiri desetljeća obavijena velom tajne. Stoga je talijanski senator Carlo Calenda krajem prošle godine zatražio da se na parlamentarnom nivou osnuje povjerenstvo koje bi napokon riješilo slučaj i rasvijetlilo misterij nestanka. Cilj takve istrage, istaknuo je senator, bio bi pritisnuti Vatikan da talijanskim vlastima i policiji napokon da sva saznanja o nestanku djevojčice. Dugogodišnje tvrdnje Vatikana da ništa ne znaju nikako nisu vjerodostojne, smatra Calenda.

- Mi smo velika sekularna nacija koja se prema Vatikanu odnosi s poštovanjem, ali ovaj se slučaj sigurno ne može smatrati zatvorenim na ovakav način - rekao je Calenda u prosincu prošle godine na konferenciji za novinare najavljujući osnivanje povjerenstva, a ono je i ustrojeno u ožujku 2023.

Nestala Emanuela se 22. lipnja 1983. spremala krenuti od kuće na sat flaute u Rim, nakon čega se trebala naći sa svojim sestrama i prijateljima na večernjem druženju. S obzirom na to da je kasnila na sat, zamolila je brata Pietra da je odveze no on ju je odbio. Ljutita zbog toga otresla se na brata i zalupila vratima stana, odjurivši u vruće lipanjsko poslijepodne. To je bilo posljednji put da ju je obitelj vidjela. Nešto kasnije, Emanuela je nazvala kući kako bi obavijestila svoju obitelj da je nakon sata flaute ispred zgrade upoznala predstavnika tvrtke Avon koji ju angažirao da prodaje njihove kozmetičke proizvode. Rekla je da ju je ponuda oduševila te da će im više ispričati o svemu kad se vrati kući. Kao što znamo, vratila se nažalost nije nikad, a kasnije su dva svjedoka policiji rekla da je Emanuela doista razgovarala s muškarcem nakon sata u glazbenoj školi. Zadnji put je viđena kako ulazi u zeleni BMW i juri prema centru grada.

S obzirom na to da se tog dana nije pojavila kod kuće do 21.30, njezini roditelji su se počeli brinuti i tražiti je. Kako su njihovi napori u potrazi postali uzaludni, obratili su se policiji i prijavili nestalu osobu. Obitelj je potom objavila vijest o njezinom nestanku u vodećim novinama, dajući i svoje kontakt podatke.

Od tog trenutka nadalje počeli su primati pozive, a pokazalo se da su većina njih bili lažne uzbune.

Emanuela je nestala bez traga.Čini se da je snaga ove misteriozne priče kroz godine jačala, a Netflixov dokumentarac izazvao je erupciju koja bi možda mogla dovesti do istine na koju mnogi čekaju desetljećima. Emanuelin brat Pietro Orlandi najzaslužniji je što neriješeni slučaj nestanka njegove sestre nikad nije prepušten zaboravu pod debelim slojem prašine u tamošnjim policijskim arhivama, već je neprestano tragao, tražio odgovore, izgovarao njezino ime podsjećajući da obitelj i javnost moraju dobiti odgovore. Tim više što Emanuela nije jedina koja je tad nestala. Iste godine izgubio se svaki trag i šesnaestogodišnjoj tinejdžerici Mirelli Gregori koja je nestala otprilike 40 dana prije Emanuele. U Mirellinom slučaju priča je išla tako da ju je navodno, dok je bila kuće, nazvao razredni kolega imena Allesandro.

Prepoznala čovjeka u pratnji

Majci je nakon telefonskog razgovora rekla da će nakratko izaći naći se sa školskim kolegom te da se vraća kući za deset minuta, ali vratila se nije nikad. Baš kao u Emanuelinom slučaju sve je postalo jedna velika misterija u kojoj policijska istraga nije davala nikakve rezultate. Dvije godine kasnije, 1985., tijekom papina posjeta jednoj rimskoj župi Mirellina majka je u papinskoj pratnji prepoznala čovjeka za kojeg je rekla da je “često razgovarao s njezinom kćerkom u blizini njihove kuće”. Ispostavilo se da je riječ o Raoulu Bonarelliju, svećeniku koji je radio u središnjem vatikanskom uredu. On je, naravno, nijekao da zna bilo što o nestanku tinejdžerice, a i u ovom su se slučaju izrodile brojne teorije od kojih niti jedna nije sa sigurnošću potvrđena te se Mirella, baš poput Emanuele, do danas vodi kao nestala. Jedna od priča koje su kružile kaže da je krak istrage odveo policiju u smjeru seksualnih orgija s mladim djevojkama i djevojčicama na koje su dolazili vatikanski svećenici i osoblje, kao i strani diplomati s dobrim vatikanskim vezama. Tako jedna od teorija kaže da su Mirellu namamili na takvu orgiju i tamo ubili. Teze o seksualnim orgijama podupirao je i Gabriele Amorth, poznati talijanski svećenik egzorcist. Izjavio je da je Emanuela Orlandi umrla upravo na pedofilskoj orgiji održanoj unutar vatikanskih zidina. Drogirali su je i ubili, tvrdio je Amorth, a svoja je uvjerenja iznio i u intervjuu objavljenom u La Stampi 2012. godine. Iste su se hipoteze našle i u njegovoj knjizi “Posljednji egzorcist”, a riječ je o čovjeku koji je godinama bio vodeći svjetski egzorcist, nadaleko poznat po onome što radi, ali i po svojim stavovima po kojima je, primjerice, jogu proglašavao sotonističkom aktivnošću, baš kao što je sotonističkim smatrao i čitanje knjiga o Harryju Potteru.

Suprotno ovim tvrdnjama, još osamdesetih godina se razvila druga teorija po kojoj je Emanuelin nestanak imao veze sa “Sivim vukovima”, ekstremističkom turskom skupinom. Navodilo se da su umiješani u Emanuelinu otmicu te da su na račun toga tražili oslobađanje atentatora Mehmeta Alija Agce, Turčina zatvorenog 1981. zbog pokušaja ubojstva pape Ivana Pavla II. On je pucao i ranio papu na Trgu Svetog Petra 13. svibnja 1981. godine, a teorije su išle tako daleko da su i nestanak Mirelle Gregori povezale s turskim ekstremistima. No ništa od svega toga nikad nije dokazano.

A od prvog dana Emanuelinog nestanka njezina je obitelj dobivala anonimne dojave što se dogodilo s djevojčicom. Prije četiri godine, primjerice, stigla je anonimna dojava da su u rimskoj četvrti Parioli, ispod vatikanske nuncijature, pokopani Emanuelini posmrtni ostaci. Obitelj je od vatikanskih vlasti zatražila da se kosti ispitaju, na što su vlasti i pristale, no ispostavilo se da je riječ o promašaju. DNK testiranje je pokazalo da je riječ o prastarim kostima ljudi koji su umrli između 90. i 230. godine, pa je tako još jedna teorija u nizu pala u vodu. Godinu prije tijekom obnove vatikanskog veleposlanstva u rimu pronađene su kosti, što je izazvalo lavinu u javnosti, s obzirom na to da se odmah stvorila pretpostavka kako je riječ o posmrtnim ostacima ili Emanuele Orlandi, ili Mirelle Gregori. No DNK analiza srušila je sve teorije.

Teorija i o mafiji

Tijekom godina bilo ih je još, jedna bizarnija od druge, poput one o povezanosti Emanuelinog nestanka s talijanskom mafijom. Ta teorija kaže da je mafija vatikanskoj crkvi posuđivala novac te su nakon nekog vremena htjeli da Vatikan vrati dug. Detalji o ovoj teoriji u javnost su izašli nakon što je anonimni čovjek nazvao državnu novinsku agenciju navodeći da želi razgovarati o Enricu De Pedisu, poznatom gangsteru i šefu Banda Della Magliana, talijanske mafije. Prema pozivatelju, mafijaška skupina Enrica De Pedisa dala je ogromne svote novca Vatikanu koji je kasnije prebačen iz Vatikanske banke u banku Ambrosiano. Nažalost, banka Ambrosiano je propala, a Vatikan je pretrpio golem gubitak zbog čega nisu mogli mafiji vratiti novac. Zbog svega je, tvrdio je anonimni pozivatelj, mafija otela Emanuelu Orlandi želeći Vatikanu poslati poruku upozorenja. Također je tvrdio da je drže u sigurnoj kući u Torvaianici te da je većinu vremena drogirana. Ništa od svega toga također nije dokazano, pa čak ni kad se pojavila sumnja da su Emanuelini posmrtni ostaci skriveni u grobu Enrica De Pedisa koji je pokopan u rimskoj bazilici. Grob je otvoren 2012, godine, no u njemu nije pronađeno ništa.

Jedna od teorija bazirala se na mišljenju da je Emanuela samo tinejdžerica koja je pobjegla od kuće, tim više što je mjesec dana nakon nestanka obitelj nazvao mladić koji se predstavio kao Pierluigi i rekao da je upoznao djevojku koju posve odgovara Emanuelinom opisu. Obitelji je također ispričao da mu je djevojka koju je upoznao priznala da je pobjegla od kuće i da prodaje Avon proizvode kako bi se uzdržavala, a vratit će se, rekla mu je, na sestrino vjenčanje kad uštedi dovoljno novca. No Emanuela se nikad nije vratila te je i ova priča pala u vodu.

Otac preminuo, majka još traži

Otac nestale djevojčice umro je 2004. godine ne saznavši nikad što se dogodilo s njegovom kćerkom, dok joj majka i dalje živi u istom stanu gdje ju je posljednji put vidjela, gajeći jednaku nadu da će nakon četiri desetljeća napokon dobiti odgovore. Emanuelin brat Pietro svake godine 22. lipnja, na dan nestanka svoje sestre, organizira prosvjed u Vatikanu tražeći da se iznesu sva saznanja o Emanueli. Uvjeren je da su svi pape odreda, i Ivan Pavao II, i Ratzinger, znali istinu o nestanku njegove sestre te da je zna i papa Franjo. Traženje istine o Emanueli, kaže Pietro, nikad neće stati i toga u Vatikanu moraju biti svjesni. Tako su u siječnju ove godine vatikanske vlasti ponovno otvorile slučaj nestanka Emanuele Orlandi, a istragu je iznova pokrenuo glavni vatikanski tužitelj Alessandro Diddi, naslijedivši slučaj od svog umirovljenog prethodnika. U intervjuu za Corriere della Sera Diddi je rekao da papa Franjo želi da se “otkrije istina bez ikakvih ograda” te da je papa izuzetno odlučan s tim u vezi. Emanuelin brat Pietro i obiteljska odvjetnica Laura Sgro sastali su se s Diddijem u Vatikanu prije nekoliko dana, a sastanak je trajao više od pet sati.

- Nadamo se da ćemo rasvijetliti tu epizodu i ispisati novu stranicu povijesti - rekla je Sgro novinarima nakon sastanka ocijenivši da su otvorenost Vatikana i Papina odlučnost “apsolutno pozitivni”.

Policija do danas nikad nije isključila mogućnost da je Emanuela Orlandi možda bila oteta i ubijena iz razloga koji nisu bili povezani s Vatikanom, ili je bila žrtva krijumčara ljudima. Sad bi imala 55 godina.

