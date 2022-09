Djevojka rodila kod kuće, bebi ni traga: 'Skrivala je svoj trbuh, pozlilo joj je dan prije porođaja'

Vukovarska policija traga za novorođenim djetetom kojemu se izgubio svaki trag nakon što se mlada rodilja pojavila u bolnici poslije porođaja kod kuće. Porođaj se zakomplicirao i djevojka je počela obilno krvariti. Nakon pregleda ginekolozi su utvrdili da je rodila neposredno prije nego što je primljena u bolnicu. No bebe nema. Ne zna se ni je li rođena živa ili mrtva, je li trudnoća dovedena do kraja ili ne. Bilo je to prije nekoliko dana u selu pored Vukovara. Policija istražuje je li riječ o čedomorstvu.