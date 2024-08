Djevojka za petice: Riječanka (18) pisala osam predmeta na maturi, sve položila s odličnim

Od 29.188 pristupnika koji su ove godine pisali maturu, samo 54 ispita riješena su bez ijedne pogreške. Među njima je i Riječanka Anja Žiganto, bivša učenica Srednje škole “Dr. Antun Barac”, koja polagala čak osam ispita i sve prošla s peticom.

Uz matematiku, engleski i hrvatski, odabrala je logiku, talijanski višu razinu, fiziku, kemiju i biologiju te sve riješila rezultatom višim od 90 posto, dok je iz logike bila najbolja u Hrvatskoj. Nisu joj svi ti izborni predmeti trebali za upis na fakultet, ali jednostavno je htjela vidjeti koliko je naučila u školi.

Rijeka: Anja Žiganto polagala je osam ispita i iz svih dobila peticu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Još u drugom razredu srednje odlučila sam da ću polagati devet predmeta. Bili su to predmeti koji me najviše zanimaju, na način da za njih ne trebam štrebati nego da već posjedujem kapacitet za to da se snađem na njima i riješim ih bez pretjerane pripreme. No ove godine smanjili su broj predmeta koji se mogu polagati, pa mi je zapravo najveći problem bio koji od njih izbaciti a ne koji odabrati. Odlučila sam izbaciti informatiku - govori ova vrijedna maturantica.

Za ispite se, kaže, nije posebno pripremala, išla je na pripreme u školi, gdje su joj velika pomoć bili profesori, osobito vezano za esejske dijelove, koji su joj dali savjete i otkrili neke “trikove”.

- Radila sam kontinuirano četiri godine, znanje i iskustvo dopunila sam natjecanjima, a pomagala sam i drugima, pa sam neprestano ponavljala sve gradivo - kaže buduća studentica.

Sad već završena gimnazijalka samo ove školske godine bila je na 60 natjecanja.

Želi se baviti znanošću

- Četvrti je razred zapravo vrhunac mojeg natjecateljskog pothvata jer, osim što se pojavilo puno natjecanja na kojima proteklih godina nisam mogla sudjelovati, nekako se gradivo objedinilo i bila sam spremna sudjelovati na apsolutno svemu bez razmišljanja hoću li nešto ostvariti ili ću se svjetski osramotiti. Osvojila sam četiri prva mjesta na županijskima iz kemije, matematike, logike i filozofije, a sudjelovala sam na ukupno njih 11. Sudjelovala sam i na 13 školskih, većinom s riješenošću većom od 90%. Na ekipnim državnim natjecanjima više sam puta imala matematiku riješenu 100%, a osvojila sam i dvije bronce te srebro sa svojom debatnom ekipom. Od velike pomoći u pripremi bili su mi profesori, razrednik i ravnateljica Sušačke gimnazije, koji su izdvojili mnoge sate da mi pomognu s obradom zahtjevnijega gradiva, imala sam slobodne dane za pripremu i za sama natjecanja, a izlazili su mi i ususret kad je bila riječ o nakupljenim izostancima. Jako su me veselili i odlasci, na kojima sam upoznala razne ljude i naučila mnogo - otkriva simpatična Riječanka.

Pisala je Anja i pjesmice i priče te se natjecala i u likovnom stvaralaštvu. Tijekom godina sakupila je natjecateljskog iskustva i u jezicima – hrvatskom, engleskom, talijanskom, latinskom i španjolskom, a tu su i natjecanja u geografiji, povijesti, filozofiji i debati.

Pitali smo je što je zahtjevnije - pripreme i polaganje mature ili natjecanja

- Definitivno su natjecanja zahtjevnija i po vrsti pripreme koja je potrebna za svako od njih, ali i po konceptu. Državna matura osmišljena je kao ispit koji sumira srednjoškolsko obrazovanje čije je podučavanje propisano kurikulumom i trebalo bi biti podjednako sadržano u svim školama koje taj predmet predaju. Natjecanja, s druge strane, podrazumijevaju snalaženje i široku primjenu onoga što se predaje i u većini slučajeva nije osmišljeno kao ‘šablonsko rješavanje’ zadataka koji su kao primjer dani u udžbeniku, nego zahtijeva napredno razmišljanje i dublje razumijevanje toga gradiva - objašnjava svestrana Anja, koja se i želi baviti znanošću.

- U konačnici sam upisala istraživačku fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu zbog ljubavi prema fizici i prema rješavanju problema. U bližoj budućnosti razmatram upis paralelnog studija kemije na istom fakultetu, a namjeravam i doktorirati na nekom polju koje mi se tad bude najviše svidjelo. U svakom slučaju namjeravam otići u znanost i tako raditi u nekom institutu koji se bavi otkrivanjem novih stvari - zaključuje.