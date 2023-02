DNA s opuška istražitelje je nakon osamnaest godina doveo do dvojice plaćenih ubojica

Prema optužnici Milan Reljić (53) i Novak Božič (62) su 6. srpnja 2005.oko 8 sati u Zagrebu, došli ispred Gladovićeva stana u Ulici Vajdin Vijenac 10. Kad je Gladović izlazio iz stana na šestom katu ugurali su ga natrag te ga udarajući rukama i nogama srušili na pod kuhinje.

Nakon toga mu je Reljić iz "Škorpiona" s prigušivačem ispalio hitac u glavu. Pogodio ga je između gornje usne i nosa, nanijevši mu tešku tjelesnu ozljedu u vidu ustrjelne rane ustiju i vrata s ozljedom gornje čeljusti, zubiju, jezika i dna usne šupljine, dok se zrno zadržalo u mekim tkivima lijeve strane vrata. Nakon toga su se, misleći da je žrtva mrtva, udaljili dok je Gladović zatražio medicinsku pomoć i uspio preživjeti.

Tijekom očevida policija je na stepeništu zgrade pronašla opušak cigarete "Walter Wolf", dok je na hodniku šestog kata pronađeno streljivo kalibra 7,65 mm, stražnja maska mobitela Nokia te više tragova krvi u vidu kapanja i brisotina.

Provedenim biološkim vještačenjem je DNA analizom na opušku filtera identificiran DNA profil nepoznatog muškarca koji se ne nalazi u DNA evidenciji CKV-a. No automatiziranom pretragom indeksiranih DNA

podataka u zbirci DNA podataka SR Njemačke utvrđeno je podudaranje između spornog traga iz RH i

traga iz SR Njemačke (ubojstvo Mire Kostov od strane NN počinitelja), a za koje je u SR Njemačkoj osumnjičen upravo Milan Reljić i nalazi se u istražnom zatvoru.

Od kolega iz MUP-a Republike Srpske policajci su dobili DNA Reljića i Božiča kao i podatak da je Milan Reljić tijekom 2005. bio na izdržavanju kazne zatvora u Kaznenopopravnom zavodu u Banjaluci te da je koristio prekid izdržavanja kazne od 11. 05. 2005. do 11. 07. 2005. Tijekom 2005. na izdržavanju kazne bio je i Siniša Straživuk.

On je posvjedočio kako mu je Reljić jednom prilikom ponudio "posao" da likvidira osobu u Hrvatskoj, a

on je to odbio učiniti. Pri tome mu je Reljić, tvrdi, u razgovoru govorio da mu može srediti prekid izvršenja kazne, ali mu je na to rekao da nije zainteresiran.

- U srpnju 2005. nakon što se Reljić vratio s prekida kazne rekao mi je da je izvršio ono što mi je ponudio,

tj. da je pokušao ubiti Ljubomira Gladovića. Prema njegovim riječima to djelo su počinili u jutarnjim satima u Zagrebu u Ulici Vajdin Vijenac 10, a u stan u kojem je Gladović živio ušli predstavljajući se kao radnici Elektra. Reljić mi je rekao da je Gladoviću, nakon što im je otvorio vrata stana, pucao u usta, ali da se nakon ispaljenog prvog metka "Škorpion" zaglavio, pa ga je nastavio tuči pištoljem- kazao je svjedok dodavši kako mu je Reljić tada rekao i da je s njim bio još jedan muškarac, ali mu niti tada, a niti kasnije nije rekao ime čovjeka koji je s njim počinio ovo kazneno djelo.

Straživuk je dodao i da navedeno nije nikakva osveta Milanu Reljiću koji je bio zaštićeni svjedok u

sudskom postupku na Okružnom sudu u Banja Luci u tzv. postupku Komercijalna banka zbog kaznenog djela zločinačko udruženje kada je 2015. svjedočio protiv njega i još šestorice.

No, Straživuk je, tvrdi svjedok Milovan Slavnić, njemu rekao da je drugi čovjek koji je sudjelovao u napadu na Slavnićeva poznanika Gladovića Nevenko Božičić ( tako se Novak Božić zvao prije promijene imena).

Tužiteljstvo navodi kako su Straživuk i Božič u najmanju ruku poznanici, da su sudjelovali u počinjenju raznih imovinskih delikata na području BiH te da je izvjesno da ovakvim svojim iskazom Straživuk želi ekskulpirati Božiča, dok s druge strane, svjedok Slavnić jasno iskazuje da je saznanja o Božiču kao počinitelju ovog kaznenog djela dobio od Straživuka te isto nije mogao saznati od nikoga drugoga.

