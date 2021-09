U ponedjeljak je počela prva faza popisa stanovništva. Kako javljaju iz Državnog zavoda za statistiku (DZS), do 20 sati uspješno je popisano više od 100.000 građana.

Putem sustava e-Građani, oko milijun i 400 tisuća građana može se samopopisati elektroničkim putem, a za to imaju dva tjedna, odnosno do 26. rujna. Od 27. rujna pa do 17. listopada na teren izlaze popisivači.

Iz DZS-a su poručili kako digitalnu popisnicu ispunjava jedan član kućanstva s valjanom vjerodajnicom. Član kućanstva popisuje sebe, sve članove kućanstva, kućanstvo i stan.

- Takav način samopopisivanja omogućuje sigurnu i naprednu digitalnu komunikaciju s građanima, u vrijeme kada im to najviše odgovara - poručili su iz DZS-a.