Do 2033. ćemo otplatiti dug: Prvo nas pokradi pa nas zaduži

Govorili su da monetizacija nema alternativu, ali mi smo zadržali hrvatske autoceste u Hrvatskim rukama. I još ćemo godišnje uštedjeti 350 milijuna kuna.

Pohvalio se time u četvrtak ministar prometa Oleg Butković, a slično su govorili i premijer Andrej Plenković i ministar financija Zdravko Marić.

Vlada je u četvrtak dala jamstva za novo zaduženje tri cestarske tvrtke, od 1,8 milijardi eura ili malo manje od 14 milijardi kuna. Kamata je mizerna: 2,05 posto. S ranijim zaduženjem od 1,2 milijarde eura s kamatom nižom od tri posto, tim novcem će se zamijeniti tri od pet milijardi eura skupih kredita podignutih u vrijeme buma u cestogradnji.

Uz novo zaduženje, ministri su poručili da će se tri tvrtke: Hrvatske autoceste, Autocesta Rijeka - Zagreb i Hrvatske ceste i poslovno restrukturirati. Morat će iz njih otići još 800 zaposlenih od ukupno 3200.

- Autoceste će nakon ovih ušteda i restrukturiranja moći same isplaćivati svoj dug, imati dovoljno novca za održavanje, ali i građenje - rekao je zadovoljno ministar financija Zdravko Marić.

Vijesti su zaista dobre za autoceste, koje bilježe porast prometa i prihoda, ali zbog dugova će nam opet od lipnja do rujna dići cijenu cestarine za 10 posto. Međutim, sadašnja HDZ-ova vlada isplaćuje dug nastao suludim zaduživanjem i kriminalom za koji su odgovorni njihovi prethodnici iz stranke. A najviše afera bilo je u vrijeme Ive Sanadera. O tome nitko na Vladi nije rekao niti riječi, kao niti o tome zašto je nastalo tih pet milijardi eura duga kojima su preplaćivane dionice autocesta i cesta koje su se gradile. Nezavisni cestarski sindikat već je prije procijenio da je cestarski sektor oštećene barem za 15 milijardi kuna kroz godine...

Mi smo oduvijek tvrdili da autoceste ne treba dati u koncesiju nego se može sve riješiti refinanciranjem i restrukturiranjem. To se sada dokazuje. Ali sramota ove države je da nitko nije odgovarao za pljačku stoljeća.

Komentira nam to pomalo rezignirano Mijat Stanić, čelnik sindikata, koji je sudjelovao u razotkrivanju kriminala u cestogradnji.

Prije devet godina krenula su masovna uhićenja. Lista onih koji su u godinu dana završili u pritvoru, kao i popis 30-ak afera na koje su otišle milijarde bila bi predugačka za ovaj tekst. Ključni model za sve je bio da su se namještali poslovi i preplaćivali novcem iz kredita. Izvođači su zauzvrat davali provizije, kupovali automobile. Pokajnici su u svemu bili veoma jaki, poput direktora Osijek Koteksa Drage Tadića.

- Rekli su mi da nisam prijatelj tvrtke te da radim i ništa ne doprinosim. Kad sam počeo davati novac, dobivao sam i poslove - svjedočio je Tadić.

No nitko od 30-ak uhićenih ili pod istragom trenutačno nije pravomoćno osuđen. Štoviše, nevjerojatno je da je sud vratio neke direktore u HAC uz milijunske odštete jer su dobili otkaz bez pravomoćnih presuda! Tako i sad rade u HAC-u, dok im se sudi da su ga oštetili. Apsurd je da su autoceste platile 200 milijuna kuna penala jer je Sanader otvarao radove koji na kraju nikada nisu počeli, pa su ih izvođači tužili.

Uskok: Kalmeta je bio mozak krim hobotnice

Bivši ministar prometa Božidar Kalmeta uvijek je tvrdio da nije sudjelovao u kriminalu. Sad mu sude da je s vjernim suradnicima podijelio 22 milijuna kuna izvučenih iz HAC-a.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Kalmeta je bio ministar nadležan za cestarske tvrtke punih sedam godina. I to onih kad je otkriveno najviše afera. Kalmeta je dugo izbjegavao optužnicu iako su u međuvremenu “pali” svi njegovi suradnici zaduženi za cestarske tvrtke i direktori koje je on postavio. Kalmetu Uskok tereti da je mozak smišljene operacije za izvlačenje novca. Prema optužnici, upravo je on naredio da se izvođači podijele u dvije poslovne udruge. Sve poslove će dobivati jedna od njih dvije, samo će se mijenjati. Oni će uvijek znati sve uvjete natječaja i tako će izbaciti bilo kakve konkurente. Poslovi od stotina milijuna kuna tako su bili osigurani. Zatim su oni koji su dobili konkretni posao davali fiktivne poslove marketinškim tvrtkama Igora Premilovca. Novac je išao u Češku, pa Austriju, a onda ga je Premilovac podizao i vraćao na ruke članu uprave HAC-a Josipu Sapunaru, koji je svjedočio da je novac slao u Zadar.

Uskok smatra da su Kalmeta, njegov prijatelj, bivši državni tajnik i nadzornik cestara Zdravko Livaković, članovi uprave Josip Sapunar i Stjepko Boban te bivši tajnik Milivoj Mikulić tako osobno zaradili 22 milijuna kuna.

Foto: Jurica Galoić/PIXSELL Zdravko Livaković

To je kap u moru indicija i štete koju su cestarske tvrtke pretrpjele zato što su poslovi unaprijed dogovarani, a javni natječaji fingirani.

Naš sugovornik koji je sudjelovao u razotkrivanju kriminala kaže da su se po istom modelu ponašali svi u Hrvatskim autocestama. Namještali su natječaje za signalne stupiće, plaćali su milijune za toalete, isplaćivali radove koji nisu obavljeni, radili preskupe kupoprodaje između cestarskih tvrtki kako bi sakrili izvlačenje i pokrili rupe. Sav novac je dolazio od kredita koji su imali nekad kamate i veće od 10 posto i koje sad vraćamo.

Kalmeta je još u HDZ-u i Zadru, ali nije se kandidirao za gradonačelnika. Još je moćan.

Kućice odlaze u povijest?

Uskoro će se smanjiti i popust korisnicima ENC-a i trebao bi iznositi samo 13 posto. Novi konzultanti opet izrađuju novi model naplate cestarina, koji bi treba biti gotov do kraja ove godine, a u uporabi 2021. godine. Trebalo bi se plaćati po kilometru i bez kontakta. Time bi se smanjila i potreba za radnicima na naplatnim kućicama. I na blagajnama je bilo krađe novca od radnika.