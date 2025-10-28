Obavijesti

ALARMANTNI PODACI

Do 2050. pod vodom bi moglo biti 20 posto talijanskih plaža, a čak 40 posto do 2100. godine

Flood in Venice: high water at 154 cm | Foto: Gianmarco Maggiolini/KIKA/PIXSELL/KIKA/PIXSELL

Italija bi mogla izgubiti 20% plaža do 2050. zbog klimatskih promjena! Obale sjevernog Jadrana i Sardinije u opasnosti, ugroženo i 10% poljoprivrednog zemljišta

Italija bi mogla ostati bez gotovo 20 posto plaža do 2050. te 40 posto do 2100. zbog podizanja razine mora uslijed klimatskih promjena i drugih čimbenika kao što su poplave i erozija tla, po izvješću Talijanskog geografskog društva.

Po izvješću pod nazivom "Potonuli krajolici", koje je prezentirano u utorak, ugrožena područja su obala sjevernog Jadrana, plaže Gargana u Apuliji, nekoliko dionica tirenske obale između Toskane i Kampanije i područja kod Cagliarija i Oristana na Sardiniji.

Ugroženi su i polovica talijanske lučke infrastrukture, više od 10 posto poljoprivrednog zemljišta te obalna područja izložena plimnim valovima kao što su delta rijeke Po i venecijanska laguna.

