Do 24. rujna upis ili promjena podataka u registru birača

Zaključno do srijede, 24. rujna, birači koji imaju pravo sudjelovati na dopunskim lokalnim izborima, koji će se održati u nedjelju, 5. listopada, mogu podnijeti zahtjev za upis ili promjenu podataka upisanih u registar birača. Podnose ih nadležnim upravnim tijelima koja vode registar birača u županijama prema mjestu prebivališta. Podaci o adresama i radnom vremenu tih tijela nalaze se na poveznici https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca, navodi Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Birači svoje podatke upisane u registar mogu provjeriti na poveznici: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca ili putem sustava e-Građani.

Dopunski izbori raspisani su za 75 jedinica u kojima na redovnim lokalnim izborima nije osigurana dovoljna zastupljenost nacionalnih manjina, odnosno Hrvata u općinama u kojima su manjina, no održat će se u njih 63. U 12 jedinica - gradu Đurđevcu i 11 općina, neće se održati jer za njih nije bilo nikakvog interesa, nadležna izborna povjerenstva nisu, naime, zaprimila ni jednu kandidacijsku listu. Od planiranih 89, birat će se 75 vijećnika u skupštine osam županija te u vijeća 15 gradova i 40-ak općina.

Hrvati u šest općina biraju sedam vijećnika

Najviše vijećnika, njih 50-ak birat će se iz reda srpske manjine, desetak iz romske, dvoje iz talijanske, po dvoje iz mađarske, slovačke i rusinske, te jedan vijećnik iz reda ukrajinske i bošnjačke manjine.

Hrvati će birati sedam svojih vijećnika u vijeća šest općina u kojima Hrvati čine manjinu: Dvora, Končanice, Jagodnjaka, Borova, Trpinje i Kistanja.

Na dopunskim izborima mogu birati i biti birani samo birači iz reda onih nacionalnih manjina odnosno hrvatskog naroda, za koje se ti izbori provode, a koji imaju prebivalište na području općine, grada ili županije u kojoj se izbori održavaju.

Ministarstvo: Do 24. rujna izjasniti se o nacionalnoj pripadnosti

Pripadnike nacionalnih manjina odnosno hrvatskog naroda, a osobito one koji će do održavanja izbora navršiti 18 godina, Ministarstvo poziva da se, zaključno do srijede, 24. rujna, izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti nadležnom upravnom tijelu županije koje vodi registar birača ili putem usluge e-Birači unutar sustava e-Građani. Na dan održavanja dopunskih izbora birači se ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Iznimno, samo birači koji nisu upisani u registar birača, prilikom izdavanja potvrde za glasovanje na dan izbora, mogu se izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti, navodi Ministarstvo.

Na dopunskim izborima mogu glasovati samo birači s prebivalištem u Hrvatskoj i to na biračkom mjestu određenom prema adresi njihova prebivališta te koji imaju važeću osobnu iskaznicu. Birači za koje se, prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje koju izdaju nadležna upravna tijela koja vode registar birača u županijama prema mjestu prebivališta birača.