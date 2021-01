- Kad se dogodio potres bila sam gore u ku\u0107i. Cigle su padale po meni, bilo je te\u0161ko, lo\u0161e. Udaralo me po rukama \u0161to me ozlijedilo. Nitko nije bio tu, ni doktor, vojska, policija, nitko. Do\u0161li su ljudi samo volonteri.\u00a0Odozgo me \u0110uro nosio niz stepenice. A \u0161to se ti\u010de doktora, ljudi su oti\u0161li ispred vas i rekli da \u0107e sutra sti\u0107i s doktorom da mi pregleda cijelo tijelo. Spavamo u ku\u0107ici na dvori\u0161tu, tamo imamo grijalicu koja slabo grije, ali eto.\u00a0

Snijeg je pao, ali oni se ne daju. Do njih dolazi sin koji im donese neke potrep\u0161tine i drva, ali odlazi dalje na posao gdje poma\u017ee starijim i nemo\u0107nima. Cijeli su se \u017eivot bavili poljoprivredom, a gospo\u0111a Marica jo\u0161 nije dobila mirovinu za ovaj mjesec, ve\u0107 su dobili 600 kuna pomo\u0107i.

\u0110uro je pre\u017eivio dva mo\u017edana udara, pije lijekove za \u017eivce jer ina\u010de pla\u010de. Isti\u010de da imaju dovoljno hrane i vode jer su im donijeli sin i volonteri. Ispred ku\u0107e imaju kamp ku\u0107icu i \u0161ator, a sad tu s njima spava i sin jer je njegova ku\u0107a o\u0161te\u0107ena. Dobili su crvenu naljepnicu.

Ku\u0107u su izgradili sami i u njoj \u017eive od 50-ih godina, a vodu uzimaju iz bunara pokraj \u0161tale i prokuhavaju prije kori\u0161tenja. Krov je o\u0161te\u0107en, a volonteri su im postavili ceradu.\u00a0

- Ku\u0107a bi trebala i\u0107i u ru\u0161enje, ali sumnjam - govori gospodin \u0110uro, dok gospo\u0111a Marica dodaje: Ma ovo vi\u0161e ne valja ni\u0161ta.

A oni \u0107e i sljede\u0107u no\u0107 provesti u kamp ku\u0107ici kraj grijalice na struju jer u obnovu sami ne mogu, a ho\u0107e li im dr\u017eava ili netko drugi pomo\u0107i, to ne mogu znati.