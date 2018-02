Dođem ja u poštu, a oni meni: Nema mirovine, vi ste mrtvi!

Ne možeš dobiti mirovinu, tvoj račun je blokiran jer si umro! Tako ovdje piše. Rekao je to prošli četvrtak Branku Brdaru (76) djelatnik Hrvatske pošte na šalteru u Vojniću. Branko je pomislio kako je to neslana šala službenika pa se nije ni smijao dok su ostali umirovljenici u redu iza njega nizali pošalice na tu temu. Nitko iz reda ih nije požurivao jer je zapravo započinjala priča kakva se rijetko može čuti. Ali se na Brankovo lice osmijeh nije vratio ni do danas. Jer se mora snalaziti za preživljavanje dok ga u Zavodu za mirovinsko osiguranje ne proglase živim.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Pomažu mi prijatelji i susjedi. Nije lako. Išao sam toga dana odmah u Finu. Potvrdili su da mi je račun blokiran jer više nisam živ. U policiji su mi potvrdili da sam živ pa sam se uputio u Karlovac u banku, a oni su mi rekli da idem u Mirovinsko - jada nam se Branko.

Obećali su mu u HZMO-u da će idući tjedan mirovina sjesti na njegov račun. A za cijelu zbrku kriva je zamjena identiteta.

- Područni ured Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Karlovcu je 10. siječnja 2018. zaprimio rješenje Centra za socijalnu skrb Karlovac – Podružnica Vojnić, kojim obavještavaju Zavod da je Branku Brdaru prestao smještaj u udomiteljskoj obitelji zbog smrti, te je zbog navedenog rješenja obustavljena isplata mirovine - kažu u HZMO-u. No dodaju da je došlo do zamjene podataka.

- Dalje, 23. siječnja 2018. isti Centar za socijalnu skrb šalje dopis kojim obavještava Zavod da su u prije navedenom rješenju pogriješili i da su navedeni krivi OIB, datum rođenja i adresa, jer da pod istim imenom postoji još jedan korisnik. U Područni ured u Karlovcu javio se i sam g. Branko Brdar te je isplata mirovine odmah uspostavljena. No s obzirom na to da je redovita mjesečna obrada isplate završena, mirovina g. Brdara zbog navedene pogreške nije bila uključena, nego će biti isplaćena 12. veljače 2018., što je objašnjeno i g. Brdaru - odgovorili su u HZMO-u na naš upit. Branko kaže da je prije dva mjeseca preminuo njegov susjed, koji je imao isto ime i prezime kao i Branko. Razumije da je došlo do pogreške, no dodaje kako ne zamjera nikome. Ipak, priznaje kako mu je ova situacija stvorila dodatne komplikacije, a ionako preživljava od vrlo skromne mirovine.

Kaznili ga i zbog svjetla na biciklu

Administracija je bila puno brža prije pet godina, kad je Branka Brdara htjela strpati u zatvor na tri dana. Nije platio 700 kuna kazne zato što je usred dana vozio bicikl bez svjetla.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Kad je to došlo u javnost, do mene je došao muškarac s autom zagrebačkih tablica te me odveo u poštu i platio kaznu 700 kuna i nešto poštarine. Ne znam ni tko je ni što je, no i dana sam mu zahvalan - kaže Branko.