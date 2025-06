Do kraja lipnja rok za registar stanara, stiže i novi kućni red za zgrade. Donosimo sve detalje

Na snagu je stupio novi Pravilnik o kućnom redu po kojem do 3. kolovoza upravitelji zgrada u sve zgrade moraju objesiti novi kućni red. Između ostalog, on predviđa da, ako neki stanar kontinuirano krši kućni red, to stanari mogu dojaviti upravitelju, a on zatim sastavlja potpisnu listu za stanare. Najmanje 50 posto stanara treba potpisati privolu da se nestašnom susjedu izda opomena. Nakon tri opomene na koje se oglušio u roku dvije godine, ide kazna, čiju će visinu stanari dogovoriti sami novim međuvlasničkim ugovorom. Zakon o upravljanju i održavanju zgrada propisao je raspon te kazne od 50 do 500 eura. Kazna se uplaćuje na račun zajedničke pričuve zgrade.

