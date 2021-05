Do kraja tjedna bi u hrvatske ljekarne trebali stići kućni testovi na Covid, koji se neće priznavati kao službena potvrda o bolesti, i koštat će manje od sto kuna.

U slučaju pozitivnog kućnog testa osoba bi se trebala javiti liječniku i napraviti klasični PCR test na koronu. No to neće biti obavezno, i nitko neće pratiti rezultate onih koji su test kupili, a on se pokazao pozitivnim. Ako nečiji test bude pozitivan, dakle, na njegovoj je savjesti i odgovornosti da se javi liječniku, i bolest ne prešuti.

Inspekciji je prijavljeno lažno oglašavanje testova na koronu iz sline, koji za to uopće ne mogu biti registrirani u Hrvatskoj. U oglasima na internetu stoji da imaju odobrenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), što nije točno. Nisu za kućnu uporabu nego ih koristiti može samo medicinsko osoblje, uz kupnju s iskaznicom.

HALMED je, kako navodi na svojoj stranici, dosad zaprimio jednu obavijest o stavljanju na tržište RH testa koji je na razini Europske unije od strane prijavljenog tijela odobren za samotestiranje, odnosno za osobnu i kućnu uporabu. To je Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card Xiamen Boson Biotech Co., Ltd., Kina, za uzimanje brisa prednjeg dijela nosa, ne dublje od 2,5 cm.

Na opasku hoće li i u Hrvatskoj, kao što je slučaj u Njemačkoj i Austriji, testovi za samotestiranje biti dostupni u nespecijaliziranim prodavaonicama robe široke potrošnje te, HALMED odgovara kako je kod nas promet medicinskih proizvoda na malo regulirana djelatnost i, osim za mali broj vrlo jednostavnih medicinskih proizvoda, ograničena je na ljekarne i specijalizirane prodavaonice za promet na malo medicinskim proizvodima.