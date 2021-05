Krajem idućeg tjedna na policama ljekarna bi se mogli naći prvi kućni testovi na covid-19 biti, a prema trenutnim informacija, imati će i nekoliko različitih vrsta, kaže predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo za Jutarnji.

Trenutno zemljama EU dosad je odobreno 16 brzih antigenskih testova, a među njima i Xiamen Boson Biotechov test koji bi se sljedeći tjedan prvi mogao pojaviti u Hrvatskoj.

Vijest je potvrdila i Medika, veledrogerija koja će distribuirati Xiamen Boson Biotechov. Test prilagođen za kućnu uporabu te funkcionira po sličnom principu kao i testovi za dokazivanje trudnoće. Prijavu za test zaprimila je i Hrvatska agencija za lijekove što je prvi preduvjet za prodaju u ljekarnama tako da se sad samo čeka da proizvođač isporuči proizvod.

U kutiji za testiranje nalazi se komplet koji sačinjava sterilni štapić, otopina, epruveta, ispitni uređaj i upute za uporabu.

Prije izbacivanja testa na tržište moralo je proći neko vrijeme s obzirom da je nužno istraživanje koje bi osiguralo jednostavnost, sigurnost i točnost testa. Morala se voditi briga i o tome da otopina odnosno reagens ne budu opasan za zdravlje. Naravno ni ovaj test ne daje stopostotnu sigurnost, već 98% što nam govori da će barem jedan od 1000 takvih testova biti ili lažno pozitivan ili lažno negativan.

Iz tvrtke poručuju kako ovaj test nije zamjena za one koji rade profesionalci te da se sa njim ne može prijeći granica.

U Hrvatskoj se cijena testa očekuje oko 100 kuna.

No, bit će to praktično rješenje za sve one koji posumnjaju da su pozitivni i žele brzu provjeru.