U gimnaziji nije izostao ni sat: 'Nisam se uspio niti prehladiti'

Andrija Torba splitski je maturant koji se nije uspio ni prehladiti u četiri godine pohađanja 5. splitske gimnazije Vladimir Nazor, a da budemo pošteni, nije osjetio niti jedan drugi razlog da eskivira ijedan sat nastave kroz čitavu srednju školu. Zamijetili su to nesvakidašnju pojavu profesori u njegovoj školi i stali ga hvaliti na društvenim mrežama, pa smo i mi tako čuli za njega.

Doznali smo, Andrija je odlikaš (ne uvijek od prosjeka 5.0, ali ne i daleko), a da nije povazdan u knjigama, dokazuje i njegovo aktivno treniranje Taekwondoa od šeste godine te to što je strastveni izviđač koji vodi mlade. Kad razgovarate s njim, a vjerujte možete o svemu i imate što saslušati, lako ćete izgubiti dojam da ispred vas je 18-godišnjak, a ne netko barem dvostruko stariji.

'Izgleda da imam dobar imunitet'

- U četiri godine školovanja niti jednom nisam izostao, bogu hvala, izgleda da imam dobar imunitet, prehlada bi me nekako tu i tamo potrefila baš uoči praznika, a temperaturu nisam dobio od osnovne škole. Jednostavno, nisam planirao biti ovako redovit, a opet nisam ni imao potrebe bježati s nastave jer u školu nisam dolazio s grčem u želucu. Moji roditelji me nisu forsirali, poštivali su moje izbore, moju volju, ali jesu me formirali, pomogli mi da budem odgovoran. Da sam picavao (bježao s nastave) ne bi me pravdali. Naučili su me da se nosim sa stvarima i obvezama koje dolaze u životu i da ih ne ostavljam za kasnije, da stvari odmah rješavam kako mi ne bi stigle na naplatu, pa je tako i bilo i u školi. Istovremeno ova gimnazija koju sam upravo završio, bila je izuzetno poticajna sredina - od profesora koji poštuju učenike, dobre ekipe iz razreda, općenito jednog zdravog ozračja. A i lijepo je da su primijetili da nisam izostajao - ispričao nam je Andrija.

Peta splitska gimnazija puna je odličnih učenika. Ide se na natjecanja, nagrade stižu kao na traci iz godine u godinu. Torba se nije upuštao u školska natjecanje jer je bio odveć posvećen treninzima i aktivnostima s izviđačima. No, dodaje da je njegova škola itekako posebna jer nije uštogljena, a u njoj predaju ljudi koji zaista žive svoj poziv.

- Petu gimnaziju sam odlučio upisati na preporuku svojih starijih rođaka i moram reći da sve što su mi kazali pokazalo je se točnim. Prije svega, imate što i od koga naučiti, tamo profesori ne dolaze samo odraditi nastavu - znate ono; pozdrave vas, okrenu se te počnu pisati po ploči. Ovdje je bilo potpuno drukčije, svi su bili komunikativni i pristupačni, objasnili bi vam i više puta, ako ste oko nečega zapeli, a zbog predmeta oko pripreme mature dolazili bi u školu radi nas u svoje slobodno vrijeme, često subotom - naveo je Torba.

Želi na Medicinu ili Elektrotehniku

Na upit o fakultetu Andrija ističe da ga zanimaju razna prirodna i znanstvena područja, a kao moguće studije koje bi upisao navodi Medicinu ili Elektrotehniku na splitskom Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.

- Koji god fakultet upišem svakako me čeka težak, ali nadasve zanimljiv studij. Svaki od poslova na kojima mogu završiti nosi svoje prednosti i izazove, i svaki na svoj način predstavlja jedan zanimljiv i lijep životni poziv i interesantna budućnost.. - istaknuo je Andrija.

Iako je bio oduševljen svojom gimnazijom, nije posve zadovoljan sustavom školovanja. Smatra i da reforma obrazovanja treba ga učiniti životnijim i povezanijim sa stvarnim potrebama, iako, kako veli, nije mu lako povezati što se sve njome želi učiniti iz mnoštva informacija koje stižu sa svih strana.

- Manja kritika na programe opće gimnazije je što smo po nastavnom programu imali samo jednu godinu informatike i to u 1. razredu. To je pomalo apsurdno, jer živimo u svijetu neodvojivom od tehnologije, računala. Osoba sam koja naginje prirodnim predmetima, posebice su mi zbog logike interesantne fizika i matematika, biologija je sama po sebi zanimljiva, dok u nekim predmetima ima previše teorije, pa nisu po mom ukusu, kao recimo kemija iz 3. razreda. Iako je to meni previše, nekome je upravo to bilo zanimljivo - rekao je mladi Splićanin.

Obožava čitati krimiće

Trenutno se predano priprema za državnu maturu i upise na fakultet, a zbog toga zapostavio je druge stvari, posebice čitanje. Naime, Torba je veliki ljubitelj kriminalističke literature, pa je čak prije nekoliko godina dobio nagradu jer najviše čitao u Splitu, Naime, sustav je prepoznao da je posuđivao najviše knjiga iz knjižnice.

- Negdje 2014. ili 2015. godine čitao sam sve živo, svaki drugi dan bih išao u knjižnicu. Nisam imao neke favorite pisce, nego jednostavno pročitao bih sažetak, zainteresirao se i pročitao knjigu. Što se tiče krimića, ne pratim što je popularno, nego nekako uzimam knjige po osjećaju i na kraju bude zabavno - istaknuo je Andrija.

Nema namjeru napuštati Hrvatsku

- Mnoge ljude koji odlaze mogu razumjeti, da nemaju izbora, idu za poslom, primanjima, a ja sam ne bih to napravio. Smatram da su budućnost i promjene u nama, posebice mladima. Ako netko želi promjene, ne treba samo kritizirati što ne valja, već sam dati svoj doprinos tome - zaključuje ovaj maturant.

