Do utorka suho, pravo ljetno ruho: Čuvajte se toplinskog vala

Idućih dana dana na kopnu pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu obilje sunčanog i vrućeg vremena, a do utorka je i opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje zbog vrlo toplih noći

<p>U ponedjeljak većinom sunčano, danju vruće, ali i nestabilno. Uz dnevni je razvoj oblaka poneki izolirani pljusak moguć uglavnom na istoku zemlje, u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, popodne sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar, riječi su <a href="https://meteo.hr/prognoze.php?section=prognoze_metp&param=hrsutra" target="_blank">DHMZ</a>-a kojem ćemo vjerovati na riječ.</p><p>Najniža jutarnja temperatura većinom od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 26. Najviša dnevna između 30 i 35 °C, u gorju malo niža.</p><h2>I početkom tjedna vruće, ali i sve nestabilnije...</h2><p>"Idućih dana dana na kopnu pretežno sunčano i vruće. Do utorka uglavnom suho, a u srijedu nestabilno s čestim pljuskovima i grmljavinom.</p><p>Na Jadranu obilje sunčanog i vrućeg vremena, a do utorka je i opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje zbog vrlo toplih noći. U srijedu nestabilnije pa su na sjevernom dijelu mogući lokalni pljuskovi. Vjetar uz obalu slab do umjeren zapadni i jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni, prognozirao je za <a href="https://www.hrt.hr/641998/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-982020" target="_blank">HRT </a>mr. sc. Dragoslav Dragojlović.</p>