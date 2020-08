Zašto je kolovoz ponekad loše volje? Pa zato što je uzRujan!

<p>U petak je na jugu Jadrana još moguć poneki kratkotrajni pljusak, ne brinite, stavljamo na riječ 'kratkotrajni' naglasak.</p><p>Prevladavat će sunčano uz umjerenu, na sjevernom dijelu jaku buru, čisto da vam vjetar pokvari frizuru. Vikend sunčan i vruć, taman za sladoled na plaži stuć'.</p><p>Na kopnu u petak barem djelomice sunčano, ne brinite se, to ne znači da je ljeto na kopnu okončano. Ponegdje je doista moguć popodnevni lokalni pljusak i poneki na nebu blijesak.</p><p>Za vikend već posvuda vruće, da je ljeto u punom jeku, već i ptica na grani cvrkuće.</p><h2>U kolovozu jake rose - vrijeme dobro nose</h2><p>Kolovoz je bogat po izrekama koje ga zorno dočaravaju i tako svakakva očekivanja stvaraju.</p><p>Kakav je kolovoz na početku, takav će uglavnom biti i do kraj; Ako je početak kolovoza kišan, tako će biti cili misec; Lito vilovito, jesen bisna, zima tisna; Ljeto vilovito, zima kukavica, samo su neke od mudrih izreka, pa će tako biti valjda do sezone isteka.</p><p>Živi bili pa vidjeli!</p>