Dobila maternicu od mame i rodila. Dr. Orešković: Ako je to zaista tako, to je pravo čudo

Maira Montes (37) pati od rijetke genetičke bolesti zbog koje nema maternicu pa nije mogla roditi. No u travnju 2022. majka joj je donirala maternicu koja je Mairi uspješno presađena te je 2. siječnja u Barceloni rodila zdravog dječaka teškog 2,9 kilograma. Mali Manuel postao je tako druga beba u Španjolskoj rođena zahvaljujući presađenoj maternici. Majka je pristala biti donator u operaciji koju su vodila dva liječnika primijenivši nešto drugačiju tehnologiju u odnosu na prvi slučaj presađivanja maternice. Dva mjeseca nakon što je Mairi uspješno transplantirana maternica njene majke, dobila je prvu mjesečnicu, a ubrzo zatim počeo je proces medicinski potpomognute oplodnje. Njena trudnoća bila je posve normalna, izvijestili su iz bolnice Hospital Clínic, gdje je rodila carskim rezom u 37. tjednu trudnoće.

Čula za prvi slučaj i prijavila se

- Ovaj kirurški zahvat je među najkompliciranijima pa smo pokazali ne jednom, nego dvaput da smo sposobni izvesti ga s dobrim rezultatom - rekao je šef urologije Antonio Alcaraz, koji je sudjelovao u operaciji. Bolnica Clínic u Barceloni obavila je oba porođaja u sklopu pokusnog programa presađivanja maternice osobama sa sindromom Rokitansky. Riječ je o ženama koje su rođene bez maternice i jajovoda, ali imaju jajnike. Prva maternica presađena je u Španjolskoj u listopadu 2020., pomoću koje je druga spomenuta žena rodila bebu u ožujku 2023. Maira, koja je mislila da nikad neće moći biti majka, čula je za taj slučaj pa se prijavila.

- Moja majka je odmah rekla da će mi donirati maternicu - kaže Maira. Dijete je tako boravilo u istoj maternici u kojoj je bila i Maira prije 37 godina.

- Sretna sam što sam vidjela unuka i što je moja kći sretna - naglašava Mairina majka, djetetova baka.

Na svijetu je od 2013. godine rođeno tako 50-ak djece. Prvi slučaj presađivanja maternice i rođenja djeteta zabilježen je u Švedskoj. Operacija nije toliko rizična za donatora, ali je komplicirana. Dr. Slavko Orešković, predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode u Petrovoj, rekao je za 24sata da nije čuo za slučajeve presađivanja maternice.

- Ne mogu ništa reći osim da mi je to nevjerojatno, jedno je transplantirati organ pluća, no za transplantaciju maternice prvi put čujem. Neobično mi je i teško povjerovati, no ako su to zaista napravili, onda je to pravo čudo - kaže dr. Orešković.

Naš dugogodišnji cijenjenji stručnjak koji se bavi područjem humane reprodukcije, prof.dr. Velimir Šimunić, kaže da je od prve transplantacije maternice 2014. godine u Švedskoj to zapravo ispala metoda koja se primjenjuje sporadično.

Prije deset godina, ističe prof.dr. Šimunić, bila je riječ o pravoj atrakciji, tako da slučaj iz Španjolske više nije vijest koja ostavlja bez riječi. Ipak, i dalje je riječ, ističe ginekolog, o ekskluzivnoj metodi koja zamjenjuje surogat majčinstvo, a metode takvog tipa, kaže prof.dr. Šimunić, ponekad se rade ponajviše zbog atrakcije i prestiža u svijetu medicine.

- Maternicu je svakako moguće transplantirati, vjerojatno i jednostavnije nego druge organe. No u Hrvatskoj se sada o tome uopće ne razmišlja jer nismo velika nacija i izuzetno je mali broj žena kojima bi takva metoda bila potrebna – zaključuje prof.dr. Šimunić.