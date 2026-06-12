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Gradonačelnik na dan: Vinko Grgić upravo podnio ostavku!

Piše Luka Safundžić,
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Gradonačelnik na dan: Vinko Grgić upravo podnio ostavku!
Osijek: Privođenje gradonačelnika Vinka Grgića kod istražnog suca | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Novogradiški gradonačelnik jučer je preuzeo funkciju

Kako doznaju 24sata, Vinko Grgić jutros je dao ostavku na funkciju gradonačelnika Nove Gradiške.

- Neće biti ranije zakazanog ročišta. Uskok je povukao svoj prijedlog za istražni zatvor jer je Grgić danas rano ujutro podnio ostavku - rekao nam je Fran Olujić, Grgićev odvjetnik. 

Podsjetimo, Uskok je jučer odmah nakon što je Grgić ponovno sjeo u fotelju gradonačelnika zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora. Grgić se vratio na čelo grada nakon uvjerljive pobjeda na izvanrednim izborima na kojima se kandidirao unatoč ozbiljnim optužbama za korupciju. 

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Izvanredni izbori u Novoj Gradišci održani su jer je Grgić početkom godine završio u istražnom zatvoru zbog sumnji na korupciju i podnio ostavku. Podsjetimo, od ukupno 11.304 birača, glasovanju je pristupilo njih 4.649, a Grgiću je glas dalo njih 2.829.

Nije mu to prvi put da daje ostavku. Grgić je ostavku podnio i 2020. godine, kada je priveden zbog afere Janaf, te je pobijedio na lokalnim izborima 2021. godine. Današnja Grgićeva ostavka znači da će Novogradiščani uskoro ponovno na izbore. 

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