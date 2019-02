'Dobila sam čak 17 kazni za parking samo u jednom danu'

Prije dva i pol mjeseca postavili su kameru koja snima svaki nepropisno parkiran auto oko tržnice Vrapče u Zagrebu. Od tada nam zagorčavaju život. Rekla nam je to prodavačica Katarina Blažeković kojoj je u jednom danu uručeno 17 kazni zbog nepropisnog parkiranja.

- To vam nije ništa, ima jedna umirovljenik koji isto prodaje na placu, on vam je dobio 30 kazni. Došao je tu i plakao od muke jer ne zna kako će to platiti - dodaje. Katrina kaže kako ljudi koji prodaju na placu nemaju gdje parkirati i istovariti robu koja dolazi i po nekoliko puta na dan pa dostavna vozila moraju parkirati na mjestu gdje to nije dozvoljeno.

- Više od 50 godina istovarali smo robu na mjestu na kojem se sada uručuju kazne. Za 17 kazni platila sam gotovo 3000 kn, a očekuje da će ih stići još - kaže.

I ostali prodavači s kojima smo razgovarali žele se da imaju problema s parkingom.

Iz zagrebačkog Holdinga su nam poručili kako ovo pitanje nije njihova nadležnost, a iz gradskih tržnica i parkinga do zaključenja ovog broja našeg lista nismo dobili odgovor.

Tema: Hrvatska