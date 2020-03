Dobili 19 mil. kn za maske: 'Ja sam šef, ali i mene bi to čudilo'

Da sam promatrač sa strane, i meni bi bilo čudno. Kako to sad, kako odjednom mlada firma dobila preko 18 milijuna kuna?, retorički se upitao Dominik Gjoni, mladi vlasnik tvrtke koja je od Vlade dobila gotovo 19 milijuna kuna za nabavu zaštitnih maski.

Naime, na jučerašnjoj telefonskoj sjednici, Vlada je odlučila da će zaštitne maske za sprečavanje širenja korona virusa nabavljati tvrtka Medical and pharm trading d.o.o.. U tu svrhu odobrili su im gotovo 19 milijuna kuna iz proračuna. Međutim, odmah upada u oči da je ta tvrtka osnovana prije samo četiri mjeseca, krajem studenog 2019. Štoviše, vode je trojica braće - Dominik (29) i blizanci Fabian (27) i Stefan (27). Sva trojica mladića su liječnici s pulskom adresom. Nije im ovo jedina tvrtka, imaju još jednu, Terra Medica, koja je osnovana u ožujku 2019. godine.

Javili smo se vlasniku, Dominiku Gjoniju, i popričali o novom poslu.

- Mi smo firma koja je osnovana i službeno registrirana pri Agenciji za lijekove. Osnovana je prije cijele priče o maskama, s drugim motivima, jer radimo s drugim prozivodima. Mi smo tri brata liječnik i već smo se profilirali kroz mrežu turističkih ambulanti. To su privatne ambulante predviđene za zaštitu turista u Puli i Rovinju - pojašnjava Dominik.

A kako su maske došle na red?, zanimalo nas je.

- Cijelu priči s nabavkom maski smo počeli za vanjsko tržište, ne znajući za potrebu ovdje. Već nekoliko tjedana smo u intenzivnom kontaktu s tvornicama i radili smo za vanjska tržišta i privatne firme koje uopće nisu u Europi. Spletom okolnosti smo saznali da će biti potreba za maskama i u Hrvatskoj. Obratili smo se Vladi pismom namjere i dali ponudu koja je jeftinija od ostalih, na granici je isplativosti. To je veliki rizik u koji smo ušli. Od trenutka ponude do odluke Vlade prošlo je 10 dana, i u tih 10 dana se puno toga promijenilo. Primjerice, u razgovorima sa Stožerom smo dobili informacije da su konkurenti nudili tri puta više cijene od nas. Treba gledati širi kontekst - priča nam šef firme.

Dobro, ali kako im se onda isplati davati trostruko nižu cijenu od ostalih?

Mi ne radimo samo s Vladom, naši partneri su županijske ljekarne i mnoge druge ljekarne su naručile od nas jer smo puno jeftnijji. Kako se isplati? Imamo određeni, ali jako niski rabat. Tržište se mijenja iz sata u sat i mi smo u riziku. Ušli smo u avanturu jer ne samo da se mijenjaju cijene u tvronicama, već je i transport promjenjiv. Nijedna tvornica neće krenuti u proizvodnju bez avansa, a mi smo već ranije dali 150 tisuća eura tvornicama i izložili se riziku. Ovo s Vladom je došlo nakon što nam stižu već određene pošiljke. Zašto se netko nije uhvatio ukoštac i ponudio Vladi po nižoj cijeni od nas? Rizik im je prevelik, a zarada im je neadekvatna - odgovara Dominik Gjoni.

U redu. A odakle im maske? Po kojoj cijeni će ih nabavljati? Nestašica je u cijeloj Hrvatskoj. Osim toga, ravnatelj ljekarne nam je potvrdio da se cijene maski koje su prije pandemije prodavane po 50 lipa po komadu, nekad i niže, sada procjenjuju na 6.25 kuna. Veliki skok.

- Maske naručujemo preko partnerske veledrogerije i direktno iz tvornice u Kini. Oni su donedavno imali restrikcije na izvoz, ali to se izmijenilo. Epidemija je suzbijena i otvoren je put za puštanje maski izvan Kine. Nabavljat ćemo ih po cijeni od 2.8 kuna plus PDV. Istina, ona je visoka ako gledamo cijenu kakva je bila nekad, ali i cijena nabave iz tvornice je visoka. Plus, tu su troškovi avionskog prijevoza, a oni se mijenjaju svaki dan. Tržište je kaotično. Ja s krajnjim korisnicima maski nemam kontakt i većina njih je za potrebe bolnice, odnosno neće se prodavati dalje, već su za zdravstveno osoblje - objašnjava nam gospodin Gjoni.

Ako će ih nabavljati po cijeni od 2.8 kuna plus PDV (3.5 kuna) i ako na raspolaganju ima gotovo 19 milijuna kuna, to znači da, ne računajući troškove prijevoza i ostale nepredviđene troškove, teoretski može nabaviti oko 5 milijuna i 400 tisuća maski. Gjoni kaže da je svjestan svoje pozicije.

- Znam, upada u oči da nam je tvrtka mlada i tek osnovana. Sva trojica smo liječnici iz liječničke obitelji. Otac nam je bio liječnik, majka nam je županijska sutkinja, a sva trojica braće smo studirali medicinu u Osijeku. Prirodno je da se bavimo prometom lijekova. Ja kao vlasnik imam i drugu tvrtku, Terra medica, koja radi s Adrisom i u Puli imamo vlastitu ambulantu koja je ovo ljeto odradila odličan posao. Odradili smo 5000 turista i rasteretili rad hitne pomoći. Bolnice su na samom rubu s maskama, što da se mi nismo uhvatili ukoštac s njima? Uhvatili bi se kojekakvi likovi koji bi bolnicama prodavali po 10 kuna maske. To je promet od 18 milijuna kuna, a zarada nije ni blizu. Računajte koliki su troškovi. To će se vrlo transparentno vidjeti, postoji regulativa, naravno da Vlada neće dopustiti da cijene budu više od priloženih. Ne možete kupiti nešto za 5 kuna i prodavati za 20 kuna. Meni to ne treba. Sigurno ne mislimo na brzinu zaraditi, već mjesecima radimo na tom projektu. Uz to, ako nas se slučajno stavlja u konotaciju nekakvih veza, ja sam svima posalo pismo namjere i ljudi su nam se sami javili. Niti znam ikoga u Vladi i ikoga u Zagrebu. Nisam spavao cijelu noć jer je Kina 8 sati razlike od nas, mjesecima sam maksimalno angažiran 24 sata na dan, to vam mogu svjedočiti svi iz Pule - uvjerava nas Dominik Gjoni.

Imao je i poruku za kraj.

- Cilj nam nije "easy money" (laka lova). Neće Vlada nekome dati preko 18 milijuna kuna, a da nije to kontrolirala - kazao nam je mladi vlasnik medicinske tvrtke. Nismo imali komentar na ovu izjavu.

