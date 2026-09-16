Dobra vijest za studente! Cijena obroka u menzi ostaje 0,86 €

Vlada je paketom mjera za zaštitu standarda građana osigurala dodatnih osam milijuna eura za sprječavanje rasta cijena studentske prehrane čime se cijena studentskog obroka zadržava na 0,86 eura, izvijestilo je u srijedu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Jedanaesti paket mjera za zaštitu standarda građana i konkurentnosti gospodarstva, Vlada je donijela na sjednici 10. rujna, a kako jedna od mjera osigurana je nepromijenjena cijena studentskog obroka čime se zadržavaju stabilnost i priuštivost studentske prehrane, kažu u ministarstvu.

Za subvencioniranu prehranu godišnje je osigurano 22,5 milijuna eura, a mjerom je obuhvaćeno 102.000 studenata.

S ciljem produženja te mjere na razdoblje od 1. listopada 2026. do 30. rujna 2027. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih pokreće javno savjetovanje o Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Izmjenama Pravilnika omogućuje se uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna, dok je cijena za studente, unatoč poremećajima na tržištu, ostala nepromijenjena.

Donošenjem Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata nastavit će se nesmetano pružanje usluge prehrane studentima na nacionalnoj razini i osigurati daljnja provedba mjere, kažu u ministarstvu.

Ta je mjera dio je kontinuiranog paketa mjera za mlade kojima je cilj podizanje studentskog standarda u Hrvatskoj.

Od 2017. godine povećana je i minimalna satnica za studentske poslove, s 1,99 na 6,56 eura po satu, čime se dodatno olakšavaju financijsko osamostaljivanje studenata i njihova uključenost na tržište rada.

Ministarstvo ističe da se cijena studentske prehrane nije mijenjala od 2013. godine.