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Vlada osigurala još 8 milijuna

Dobra vijest za studente! Cijena obroka u menzi ostaje 0,86 €

Piše HINA,
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Dobra vijest za studente! Cijena obroka u menzi ostaje 0,86 €
Zagreb: Blagoslov i otvaranje studentskog restorana Manducath na Hrvatskom katoličkom sveučilištu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Vlada je osigurala dodatna sredstva za subvencioniranu prehranu, čime se cijena obroka za studente zadržava na 0,86 eura, unatoč inflaciji i tržišnim poremećajima.

Vlada je paketom mjera za zaštitu standarda građana osigurala dodatnih osam milijuna eura za sprječavanje rasta cijena studentske prehrane čime se cijena studentskog obroka zadržava na 0,86 eura, izvijestilo je u srijedu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Jedanaesti paket mjera za zaštitu standarda građana i konkurentnosti gospodarstva, Vlada je donijela na sjednici 10. rujna, a kako jedna od mjera osigurana je nepromijenjena cijena studentskog obroka čime se zadržavaju stabilnost i priuštivost studentske prehrane, kažu u ministarstvu.

Za subvencioniranu prehranu godišnje je osigurano 22,5 milijuna eura, a mjerom je obuhvaćeno 102.000 studenata. 

S ciljem produženja te mjere na razdoblje od 1. listopada 2026. do 30. rujna 2027. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih pokreće javno savjetovanje o Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

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Izmjenama Pravilnika omogućuje se uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna, dok je cijena za studente, unatoč poremećajima na tržištu, ostala nepromijenjena.

Donošenjem Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata nastavit će se nesmetano pružanje usluge prehrane studentima na nacionalnoj razini i osigurati daljnja provedba mjere, kažu u ministarstvu. 

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Ta je mjera dio je kontinuiranog paketa mjera za mlade kojima je cilj podizanje studentskog standarda u Hrvatskoj.

Od 2017. godine povećana je i minimalna satnica za studentske poslove, s 1,99 na 6,56 eura po satu, čime se dodatno olakšavaju financijsko osamostaljivanje studenata i njihova uključenost na tržište rada.

Ministarstvo ističe da se cijena studentske prehrane nije mijenjala od 2013. godine.

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