Francuska osigurala obroke za 1 euro za sve studente: Četvrtina ne jede više puta mjesečno...

Istraživanje studentskog sindikata u siječnju potaknulo je vlast u Francuskoj na odluku koja se primjenjuje od ovog ponedjeljka. U studentskim menzama ručak za sve studente odsad stoji jedan euro.

Ta je cijena dosad bila osigurana za studente slabijeg socio-ekonomskog stanja, no životni troškovi sve teže padaju većini mladih, piše Guardian. Ručak s predjelom, glavnim jelom i desertom dosad je redovno stajao 3,30 eura. No istraživanje iz siječnja je pokazalo kako gotovo polovica studenata (48%) barem jednom mjesečno uopće ne ruča, a 23% ih ne jede više puta tjedno.

- Dolazim u menzu oko 20 puta mjesečno. To je oko 60 eura. Sad ću plaćati 20 eura - rekao je pariški student Alexandre Ioannides (18).

U Hrvatskoj ručak do 0,86 eura

Na javnim sveučilištima u Francuskoj studira oko 1,63 milijuna studenata. Prije dvije godine, 2024., na jeftiniji ručak pravo je imalo oko 667.000 studenata. Ta brojka raste već godinama. Francuski ministar obrazovanja Philippe Batiste najavio je kako će osigurati 120 milijuna eura 2027. godine, kako bi se zadržala cijena od 1 eura za sve.

Za usporedbu, studenti u Hrvatskoj koji plaćaju "iksicom", kompletan obrok s juhom, glavnim jelom i salatom, plaćaju 0,8-2 eura. Standardni meni u svim menzama stoji oko 0,86 eura. S večerom, student plaća do 4 eura. To je subvencionirana cijena koju država pokriva sa 70-80 %. Bez subvencije, cijene u menzama (u kojima može jesti svatko), kreću se od 3,5 eura za varivo, do 6-8 eura za glavno jelo s mesom, burger itd.

Studentska prehrana u Hrvatskoj, u kojoj studira oko 160.000 studenata, jedna je od najpovoljnijih u EU.

Francuski studenti pritom plaćaju i značajno skuplji smještaj. Naravno, najskuplji je Pariz. Smještaj u organizaciji tamošnjeg studentskog centra, organizacije CROUS koja organizira usluge za škole i visoko obrazovanje u cijeloj Francuskoj, stoji od 150 do 450 eura. Studentski hosteli su 250-500 eura, ovisno o gradu. Privatni smještaj ide i više od 600 eura.

Studentski smještaj u Hrvatskoj, ovisno o gradu i veličini sobe, varira od 60 do 130 eura, no prema podacima Državnog zavoda za statistiku, manje od 10 posto studenata ima mjesto u domu. Ostali ovise o preskupom tržištu, gdje smještaj za garsonjere ide i preko 400 eura mjesečno.