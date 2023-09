Dobre navike počinju u obitelji: Pošaljite nam najdraži zdravi recept svojeg mališana!

Na opće oduševljenje roditelja, ali i djece, nadamo se, ovaj je tjedan počela nova školska godina! Pred njima su sad razne obaveze, stres od testova i ponekad zamorne domaće zadaće, no uz to ih čeka mnogo toga pozitivnoga - onoga što će zapravo poslije u životu jedino pamtiti. Od druženja pod velikim odmorima i zezanja u klupama do mnogobrojnih izleta, petica u imeniku i učenja uistinu zanimljivih stvari. I kad se sve to zbroji, jasno je da je đačko doba najljepše razdoblje u životu, zar ne?

'Djeca znaju što je zdrava prehrana'

A da bi učenici maksimalno uživali u školskim klupama i pažljivo pratili nastavu, važno je da pritom jedu zdravu i nutricionistički uravnoteženu prehranu, koja će im dati svu potrebnu energiju i nutrijente. Zato smo, s namjerom da probudimo i povećamo svijest o takvoj prehrani, pokrenuli projekt "Budi chef škole", u kojem već drugu godinu zaredom pozivamo sve zainteresirane osnovnoškolce u Hrvatskoj da nam pošalju svoj omiljeni recept za zdrav i ukusan obrok.

Razlog zbog kojeg smo u natječaj primarno uključili učenike je taj što smo uvjereni da će se recept po mjeri školarca svidjeti svim đacima. S tezom da je odlično kad su djeca uključena u promišljanje o obroku, pa čak i u njegovu izradu, slaže se i Marija Luković, ravnateljica Osnovne škole "Gustav Krklec" u Zagrebu.

- Danas djeca dobro znaju što je zdrava, odnosno nezdrava prehrana. Ako imaju priliku birati, naravno da će odabrati ono što više vole jesti. No ako samostalno mogu odabirati namirnice i kombinirati ih u zdrave jelovnike, sigurno će im motivacija biti veća da takvu hranu probaju te potaknu obitelj i vršnjake na isto - smatra Marija.

Zdravo može biti itekako fino

Premda želimo da sami osmisle recept za zdrav i ukusan obrok, vjerujemo da će našim malenim chefovima za slanje prijave ipak trebati mala pomoć, pa pozivamo i roditelje da se uključe tako što će snimiti ili fotografirati njihovo jelo te poslati pisani recept putem obrasca za prijavu.

Upravo je to - ni ne sluteći da će pobijediti - učinila i naša prošlogodišnja pobjednica Lucija Šabarić iz Područne škole Kerestinec, čije je jelo partnerska škola projekta, OŠ "Gustav Krklec", uvrstila te godine na svoj jelovnik. Zašto su to učinili i što misle o ovakvom tipu angažmana djece kad je riječ o njihovoj prehrani, pitali smo ravnateljicu Luković.

- Uključivanje djece u kreiranje zdravih obroka izvrstan je način da ih potaknemo na razmišljanje o uravnoteženoj prehrani te da na kreativan način osmisle recept za jelo koje će vršnjacima biti zanimljivo i koje će poželjeti probati. Iako prošle godine na natjecanju nije pobijedio obrok učenika iz naše škole, smatrali smo da će uključivanje pobjedničkog obroka biti poticajno našim učenicima i da će ih natjerati da promisle o tome koliko zdrava kuhinja može biti kreativna i fina - kaže.

Postani chef škole i osvoji party za razred!

Ova se ravnateljica također nada kako je uspjela svoje učenike motivirati da nastave isprobavati zdrave recepte unutar obitelji te da se prijave na natječaj i ove godine, a posebice zato što je Lucijina hrskava pileća salata sa zdravim dressingom bila pun pogodak!

- Reakcije su bile uistinu odlične, što zbog uvrštavanja novog recepta u školsku kuhinju, što zbog izvanrednog okusa, koji su zavoljeli svi učenici škole, ali i djelatnici - kaže nam Marija.

Inače, na natječaj se školarci mogu prijaviti do 17. rujna, sami ili sa školskim prijateljem, ali u tom slučaju svaki sudionik mora izvršiti pojedinačnu prijavu. Prijave će pregledati stručni žiri, sastavljen od ravnatelja škole, nutricionista i poznatog chefa te će do 22. rujna odabrati najbolje recepte.

Finalisti će potom 30. rujna, u Rougemarin parku, uz podršku školskih prijatelja i obitelji, morati pripremiti svoj recept i dati ga na kušanje dječjem žiriju. Taj će žiri na kraju odabrati pobjedničko jelo i dodijeliti autoru jela titulu Chef škole. Izuzev titule, pobjednik s najboljim receptom osvaja party za svoj razred, a ovisno o uvjetima koji postoje u školi pobjednika, to jelo bit će uvršteno i u meni školske kuhinje, baš kao što je to bilo u OŠ "Gustav Krklec".

Pripremili smo poneko iznenađenje i za ostale finaliste natječaja, zato brže-bolje prijavite svojeg školarca!

Organizator projekta su 24sata, a partneri Lidl Hrvatska i BRITA. Partnerske škole projekta su OŠ "Ivan Filipović" Zagreb te OŠ "Franjo Hanaman" Drenovci.