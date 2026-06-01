VRIJEDE OD 3. LIPNJA

Dobre vijesti za vozače: Gorivo pojeftinjuje, ovo su nove cijene

Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene dvije uredbe kojima Vlada nastavlja štititi građane od prekomjernog rasta cijena energenata, i to snižavanjem trošarina i ograničavanjem premija energetskih subjekata na 0,1545 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0436 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8737 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4116 EUR/kg za velike spremnike. 

Ovakav režim stupa na snagu 3. lipnja 2026., a vrijedit će do 15. lipnja 2026. 

Nove cijene iznosit će: 

- 1,61 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,03 EUR/l) 

- 1,61 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,05 EUR/l) 

- 1,09 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,06 EUR/l) 

- 1,35 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,09 EUR/kg) 

- 1,93 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,09 EUR/kg).

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile: 

- 1,78 EUR/l za benzinsko gorivo 

- 1,82 EUR/l za dizelsko gorivo 

- 1,16 EUR/l za plavi dizel 

- 1,50 EUR/kg za UNP za spremnike 

- 2,21 EUR/kg za UNP za boce.

