Dobronić o paležu automobila u Osijeku: 'Kažu da kad su suci ubijeni, tada rade dobar posao'

Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić poručio je u ponedjeljaka kako očekuje da se provede najprofesionalnija moguća istraga o paležu osobnog automobila sutkinje osječkog Županijskog suda.

- Tražim da istraga koja bude provedena bude najprofesionalnija koja je moguća, smatram da Ravnateljstvo policije mora direktno biti u to uključeno, a po mogućnosti i Sigurnosno -obavještajna agencija - kazao je Dobronić u razgovoru za RTL Danas.

- Ako će se to voditi kao bilo koja druga istraga, to nipošto neće biti u redu i to nećemo prihvatiti u sudstvu dobro, to ćemo prihvatiti kao još jedan znak potpuno pogrešnog odnosa izvršne vlasti prema sudovima - poručio je Dobronić.

'Nisam se čuo sa sutkinjom'

Napomenuo je da se nije čuo s osječkom sutkinjom, kako vjeruje da je u šoku, no da se čuo s jednim drugim sucem koji mu je opisao događaj. „Iznenađuje me da na sam Uskrs netko potpaljuje automobil bilo kome, a kamoli sutkinji Županijskog suda i to je svakako razlog za veliku zabrinutost”, rekao je.

Dobronić je ocijenio je da je u Hrvatskoj zaštita sudaca na vrlo niskoj razini, „gotovo da ni ne postoji” , da je to odraz poimanja sudačke profesije kao jedne vrste referentskog posla te istaknuo da se država i javnost moraju početi drugačije odnositi prema sudačkom pozivu. Potvrdno je pritom odgovorio na pitanje je li izostala reakcija na konkretan događaj.

'Moraju se osigurati suci'

- Sada je svakome jasno da se mora postaviti sustav osiguranja sudaca, potpuno je jasno da određeni broj sudaca u određenom trenutku kada vodi neke opasne predmete mora imati osiguranje - kazao je, među ostalim, predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić.

Na upit je li zapaljen automobila sutkinje pokazuje da mafija „trese državom”, Dobronić je rekao da pokazuje da se jako osilila i kako sve više postaje beskrupulozna budući da prije nije bilo sličnih primjera.

U namjerno izazvanom požaru u nedjelju, na Uskrs, u središtu Osijeka izgorio je osobni automobil sutkinje Županijskog suda Vlaste Šimenić Kovač.

