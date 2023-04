Sutkinji zapalili auto na Uskrs u Osijeku: 'Za sad nemam zaštitu, ne znam tko bi to mogao učiniti'

Nemam nikakvih naznaka tko bi to mogao učiniti, kome sam stala na žulj ali se nadam da će policija to utvrditi. S nikim nisam u zavadi, ali se nekako logično nameće zaključak da se to dogodilo radi posla koji radim iako opet to i ne mora biti, rekla je za Večernji list sutkinja Županijskog suda u Osijeku Vlasta Šimenić - Kovač.

Sutkinji su na uskršnje jutro zapalili BMW ispred zgrade u kojoj živi. Otkrila je kako je i dalje uznemirena te da joj nije svejedno.

- Sutkinja sam 23 godine i nikada nešto ovako nisam doživjela. Bilo je poslije objava presuda poruka tipa „vidjet ćemo se mi još“, „nije još gotovo“ ali nikada ništa ovako niti blizu - dodala je.

- Za sada nemam zaštitu, ali mislim da bi ona svakako bila potrebna jer ovako nešto nije normalno niti uobičajeno. Kćerka je prva vidjela da automobil gori i ona je to loše primila - poručila je sutkinja.

Osude ostalih sudaca

Riječ je o sutkinji koja je proteklih nekoliko godina vodila niz u javnosti vrlo eksponiranih sudskih postupaka, a na vijest o njenom automobilu koji je izgorio kaže da nije iznenađena. Suci su osudili taj incident.

- Najoštrije osuđujemo zločin počinjen prema sutkinji Županijskog suda u Osijeku Vlasti Šimenić Kovač, zbog sudačkog poziva koji obnaša. Sutkinja Vlasta Šimenić Kovač profesionalno, pošteno i časno dugi niz godina obnaša sudačku dužnost u Kaznenom odjelu Županijskog suda u Osijeku. Svi koji djeluju u javnom medijskom prostoru morali bi biti svjesni posljedica svojih izjava kada govore o sucima. Sutkinji Šimenić Kovač pružamo kolegijalnu potporu i vjerujemo da će počinitelji zločina brzo biti procesuirani i odgovarati za svoj zločin - stoji u priopćenju kojeg potpisuje Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda RH

