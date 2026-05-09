Dobroslav (84) nestao u Splitu!

Policija moli za pomoć u traganju za nestalim Dobroslavom Šimićem koji je u petak nestao na području Splita.

Rođen je 1942. godine, hrvatskog je državljanstva s prebivalištem u Podstrani-Grljevcu.

Visok je 170 cm, sijede kose i srednje tjelesne građe, a u trenutku nestanka bio je odjeven u modru jaknu, modre jeans hlače, crveni džemper, kariranu košulju i smeđe tenisice.

U petak se udaljio s adrese u Splitu te otišao u nepoznato.

Policija poziva sve građane da, ukoliko posjeduju informacije o ovoj osobi, o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu na broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese nestali@nestali.hr.