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Foto: Reuters
ANALIZA SINIŠE JEMBRIHA PLUS+

Megapožar hara Francuskom: 'Mijenja ponašanje, nema veze s onime s čim se mi borimo'

Piše Bogdan Blotnej,

Zapovjednik JVP-a Grada Zagreba Siniša Jembrih : U šumi Landes je 100 kilometara gotovo neprekinutih nizova primorskog bora. Takvu površinu je teško gasiti

Razvoj oblaka iznad francuskog departmana Gironde najbolji je pokazatelj da Europa ulazi u novu kategoriju ekstremnih požara. Mijenjaju svoje ponašanje i postaju sve sličniji onima kakvi haraju po Kanadi.

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