U Varaždinu deset mrtvih od korone: 'Ovo je ratno stanje, umire 70% ljudi na respiratoru'

U Varaždinskoj županiji stanje je sve gore unatoč novim epidemiološkim mjerama donesenim kako bi se spriječilo širenje zaraze

<p>Ravnatelj bolnice u Varaždinu <strong>Nenad Kudelić</strong> rekao je na konferenciji za medije da je u posljednja 24 sata umrlo 10 pacijenata, a da više od 70 posto pacijenata na respiratoru u Varaždinu umre.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Mi smo u ratnom stanju! Izgleda da će šatori morati biti i novi stacionarni odjel - izjavio je te dodao kako svi liječnici koji intenzivno rade na obradi i liječenju covid pacijenata su preopterećeni.</p><p>- Priljev pacijenata na objedinjeni hitni bolnički prijem je 2,5 puta veći u odnosu na isto razdoblje u ovoj godini. Mi smo, na žalost, jučer morali aktivirati i vojne šatore. Vojni šatori u ovom trenutku služe kao tranzicijski odjel za privremeni smještaj pacijenata do transporta na druge lokacije, no kako sada stvari stoje, izgleda da će šatori morati biti i novi stacionarni odjel - objasnio je.</p><p>Jučer, 24. studenoga, aktivirani su i vojni šatori i nekoliko pacijenata našlo se u vojnim šatorima, no isti pacijenti u njima su bili privremeno.</p><p>Zasad se šatori još neće puniti, ali nastavi li se povećavati trend sa sve više oboljelih od koronavirusa s teškom kliničkom slikom, uskoro slučaj od jučer neće biti samo privremen.</p><p>Trenutno su kapaciteti Opće bolnice Varaždin 230 kreveta bez šatora.</p><p>- Usprkos što je sve više ljudi na kućnom liječenju i nažalost sve veći broj preminulih, imamo sve više hospitaliziranih. S obzirom na naše kapacitete u Varaždinu, Novom Marofu i Klenovniku, možemo izdržati još dan do tri bez šatora. Šatori nam daju manipulacijski prostor da pripremimo nove smještajne kapacitete. U ovom trenutku šatori služe kao tranzicijski odjel za privremeni smještaj pacijenata do transporta na druge lokacije, no izgleda da će šatori morati biti novi stacionarni odjel – rekao je <strong>Nenad Kudelić</strong>, ravnatelj Opće bolnice Varaždin.</p><p>Naime, kad se spominju novi smještajni kapaciteti za oboljele od koronavirusa u Varaždinu, tu se nameću dvorane.</p><p>- Sve to nije adekvatan prostor za liječenje težih pacijenata. Ideja je bila da se lakši pacijenti liječe u dodatnim prostorima, no oni se sada liječe od kuće – priča Kudlić.</p><p>Naime, u varaždinska Bolnica trenutno raspolaže s 23 respiratora, a količine kisika koje troše pacijenti su ogromne. Čak 80.000 litara u minuti.</p><p>- Možda je i sreća u nesreći što smo mi prvi u Hrvatskoj i Vlada će pomoći s još dva respiratora i može nam dodijeliti medicinsko osoblje, ali ako se ne uvedu nove, strože mjere, situacija u Varaždinu će se preslikati na cijelu Hrvatsku i tada će se slomiti cijeli zdravstveni sustav – dodao je Kudelić.</p><p>I predsjednik Hrvatske liječničke komore dr.sc. <strong>Krešimir Luetić</strong> naglasio je lošu situaciju u ovoj županiji. </p><p>- Varaždinska bolnica u teškoj je situaciji. U njoj je hospitalizirano oko 200 pacijenata pozitivnih na korona virus - rekao je te naglasio kako se pacijenti počinju hospitalizirati u priručne objekte odnosno šatore. </p><p>- Nismo u crvenoj, već smo u vrišteće crvenoj zoni i svi trebaju znati o čemu se ovdje radi. Liječnici, zdravstveno osoblje rješava posljedicu epidemije, međutim priljev pacijenata je i dalje visok - kazao je. </p>