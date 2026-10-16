Documenta o divljanju Torcide: 'Vlast opet štiti širenje mržnje i protuustavno djelovanje...'

Iz Documente - Centra za suočavanje s prošlošću, reagirajući na izgred Torcide u Splitu pozvali su petak priopćenjem vlast da preuzme odgovornost umjesto da koristi navijačke skupine kao ispušni ventil onih stavova koje promovira tako što ih ne sankcionira.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole' | Video: Dalmatinski portal

Ta udruga poziva Vladu RH i da jasno osudi ne samo slavljenje nacističkog režima, već i ustaškog, koje je u objavi izignorirala, a koji se jučer također povicima veličao.

Navode kako su zgroženi jučerašnjim incidentom u Splitu, kad su članovi navijačke skupine Torcide u korteu prema stadionu Poljudu gdje su utakmicu igrali Hajduk i Ajax, uzvikivali antisemitske parole usmjerene protiv Židova.

Vlada RH simbolično je „snažno“ osudila „nedopustive povike veličanja nacističkog režima“ te u objavi na X-u navela i da policija provodi kriminalističku istragu kako bi utvrdila i procesuirala one koji su uzvikivali kažnjive povike.

"Pitanje je zašto policija kriminalističku istragu provodi post festum, dok je štitila prijestupnike tijekom događaja. Pitamo se što ih je spriječilo da zakon provedu na licu mjesta, kažnjavajući one koji su sudjelovali u širenju govora mržnje i javnom poticanju na nasilje i mržnju", poručuju iz Documente.

Dodaju i da se nameće pitanje zašto vlast, odnosno policija, štiti navijačke skupine dok čine protuzakonite i protuustavne radnje.

Manipulativna poruka Vlade građanima je da ona sama nije odgovorna za kriminalno ponašanje navijačkih skupina, dok takva ponašanja ne sankcionira, već pruža platformu za izazivanje nereda, širenje govora mržnje, javnog poticanja na nasilje i mržnju, i podjelu društva. Hrvatska vlast podupire veličanje ustaštva, jer više ne negira ustaške zločine, dapače, perpetuira ideju da se njima treba ponositi, drže u Documenti.

Navode da je javno poticanje na nasilje i mržnju regulirano Kaznenim zakonom te da je javno poticanje na nasilje ili mržnju usmjerenu prema pojedincu ili skupini ljudi zbog njihove rase, vjere, nacionalnog ili etničkog spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta ili invaliditeta kažnjivo kaznom zatvora do tri godine.

U tom zakonskom članku navodi se i da je za javno odobravanje, poricanje ili grubo umanjenje genocida, zločina protiv čovječnosti ili ratnih zločina na način koji potiče na nasilje ili mržnju također predviđena kazna do tri godine zatvora. Documenta stoga poziva nadležne da razmotre i eventualnu kaznenu odgovornost.

"Osuđujemo manjak adekvatne i pravovremene reakcije Vlade na jučerašnji događaj u Splitu, kao i druge slične događaje, te se pitamo čija je odgovornost sankcionirati zločinačko ponašanje? Pozivamo stoga policiju i pravosuđe na odgovorno postupanje protiv svakog oblika mržnje i nasilja u okviru zakonske regulative, jer ako se takvo ponašanje ne obuzdava, što građani mogu očekivati u budućnosti" , priopćila je Documenta.