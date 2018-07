Dodatak Kolektivnom ugovoru: Kulturnjacima raste osnovica

U zagrebačkoj Gradskoj upravi u ponedjeljak je potpisan III. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba kojim im od 1. siječnja 2018. osnovica raste za 3,3 posto, jednokratne isplate kao što su jubilarne nagrade, božićnica i regres smanjene su na razinu neoporezivoga iznosa.

"Drago mi je da će 1981 djelatnik zagrebačkih ustanova kulture u 38 naših kulturnih ustanova, odahnuti danas", istaknuo je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić te naglasio da je napravljen kompromis. Rekao je da je taj potpis izuzetno bitan, jer se svugdje može "kresati", ali "kulturi se ne uzima ništa". "Jer ljudima ako hoćete uzeti njihov identitet, uzmete im jezik i kulturu", kaže Bandić.

Glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić rekao je da su danas nakon dugih pregovora koji su trajali skoro šest mjeseci potpisali dodatak Kolektivnom ugovoru na način da su određena materijalna prava njihovih djelatnika doveli na razinu proračuna Grada Zagreba. "Pristali smo na određeno smanjenje materijalnih prava i na taj način izbjegli mnogobrojne tužbe koje su prijetile Gradu i zasipanju Grada Zagreba s velim brojem tužbi naših djelatnika", rekao je Rebić.

Istaknuo je da su jubilarne nagrade smanjene na razinu neoporezivoga iznosa, a određene pomoći u slučaju elementarnih nepogoda se neće primjenjivati. "Na taj način Grad Zagreb štedi veliki iznos novca jer ne mora plaćati doprinose na jednokratne isplate kao što su jubilarna nagrada, božićnica i regres. Međutim, nije niti jedno pravo dokinuto i bitno je naglasiti da se ovaj Dodatak odnosi samo na 2018. godinu. Na žalost, na isti problem ćemo doći i početkom 2019. godine, ali o tom potom", rekao je.

Bitnim je istaknuo da su postigli dogovor oko povećanja osnovice koja će ove godine, od 1. siječnja 2018., rasti za 3,3 posto. "Trebala je rasti 4,2 posto po nekim parametrima koje smo dogovorili kroz Kolektivni ugovor. Grad Zagreb je nudio povećanje osnovice od 2,1 posto i u tom dijelu smo našli kompromis. Naravno, taj dio vezan uz povećanje osnovice znači i veće plaće naših i članova sindikata ali i svih ostalih zaposlenika ustanova kulture i na to smo stavili naglasak da povećamo plaće kao mjesečna davanja, odnosno primanja", istaknuo je Rebić.

Rekao je kako je osnovica sada 3848,84 kuna, a bila je 3725 kuna, pa je to za nekih par stotina kuna mjesečno povećanje plaća. "Naravno, onaj koji ima veće porezne olakšice, taj će dobiti i veći neto iznos, tako da je vrlo teško reći koliko će zaista biti povećanje za svakog djelatnika na koji se taj Kolektivni ugovor odnosi", kazao je Rebić.

Pročelnica Gradskog ureda za kulturu Ana Lederer rekla je kako je taj Dodatak Kolektivnom ugovoru rezultat kompromisa.

"Mi smo u dobroj vjeri završili te pregovore i to je ono prvo što me dočekalo po dolasku na čelo ureda za kulturu. Moramo svi biti razumni s obzirom na naša ekonomska teška vremena. Moramo naći neki kompromis, neko razumijevanje mora postojati s obje strane. S jedne strane socijalna osjetljivost, prava zaposlenika u kulturi i zaposlenika općenito, a s druge strane, realno ono što zapravo treba dati. Postigli smo dogovor, a to je najvažnije", istaknula je Lederer.

Rekla je da time šalje poruku kulturnjacima da Grad Zagreb i ured za kulturu štiti svoje ustanove i zaposlenike i prije svega smatra da je kultura naš identitet.