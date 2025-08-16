Obavijesti

News

Komentari 2
PIŠE: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ PLUS+

Dodatni udari na već krhke novinarske slobode? Ma neće ići

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 1 min
Dodatni udari na već krhke novinarske slobode? Ma neće ići
Foto: Canva

. Radit ćemo svoj posao i bit ćemo još glasniji. Na kraju krajeva, onom zdravorazumskom dijelu Hrvatske to dugujemo

Opasno, skandalozno i besmisleno. Ovim je riječima Hrvatsko novinarsko društvo okarakteriziralo optužnicu splitskog državnog odvjetništva protiv novinarke Danke Derifaj, njezina snimatelja i čovjeka koji je susjed kralja klerodomoljubnog kiča i manipulacije Marka Perkovića Thompsona. Jer Danka se prije četiri godine popela na terasu za koju su stanari tvrdili da je zajednička i da ju je Thompson bespravno uzurpirao. Popela se kako bi izvijestila javnost o pravnom sukobu pjevača i susjeda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Zelenski se oglasio: Podržavam Trumpov prijedlog, to može riješiti ključna pitanja
IZ MINUTE U MINUTU

Zelenski se oglasio: Podržavam Trumpov prijedlog, to može riješiti ključna pitanja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije pozvan na summit na Aljasci, ali Trump je rekao da bi se sljedeći krug razgovora s Rusijom i Ukrajinom mogao održati vrlo skoro, ako sastanak s Putinom prođe dobro.
Mali Sloba: Ovo je Hrvat koji je rušio Srbiju na prosvjedima, a nas oni u Splitu bacaju u more
OTKRIO IME I PREZIME

Mali Sloba: Ovo je Hrvat koji je rušio Srbiju na prosvjedima, a nas oni u Splitu bacaju u more

Kako je za 24sata rekao veleposlanik Hrvatske u Srbiji Hidajet Biščević, nemaju nikakvih informacija o uhićenju Hrvata u Srbiji
Kako Putin putuje: Ima poseban kovčeg za izmet. S njim je skoro uvijek i 'aktovka sudnjeg dana'
ŠTITOVI, ŠIFRE, MUŠKETIRI...

Kako Putin putuje: Ima poseban kovčeg za izmet. S njim je skoro uvijek i 'aktovka sudnjeg dana'

A jedna od stvari bez koje Putin najčešće ne kreće na put je i 'nuklearni kovčeg', ili 'aktovka sudnjeg dana', kako vam draže...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025