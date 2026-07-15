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FOTO: ZAHTJEVNA AKCIJA

'Nemoguća akcija' u kanjonu Čikole: Visio naglavačke 10 sati na 40 stupnjeva, spasio ga GSS!

Piše Bogdan Blotnej,
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'Nemoguća akcija' u kanjonu Čikole: Visio naglavačke 10 sati na 40 stupnjeva, spasio ga GSS!
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Foto: HGSS
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U utorak u 18:40 sati na dežurni mobitel HGSS stanice Šibenik stigao je poziv centra 112 s obavijesti da je nestala osoba i da trebaju našu asistenciju

Hrvatska gorska služba spašavanja spasila je u utorak muškarca u kanjonu rijeke Čikole ispod kule u Drnišu. On je doslovno ostao zarobljen naglavačke, između dvije stijene. S obzirom na vrijeme nestanka, pretpostavljaju kako je tako visio 10 sati i to na temperaturi od 40 stupnjeva Celzijusa, koliko je izmjereno na tom mjestu.

Naime, na dežurni telefon stigla im je jučer poruka centra 112 o nestalom muškarcu te da krenu u akciju.

Foto: HGSS

- Postojale su određene indicije o lokalitetu gdje se osoba može nalaziti. Područje interesa bio je kanjon rijeke Čikole ispod kule u Drnišu. U najkraćem roku na terenu je 15 spašavatelja sa dvije bespilotne letjelice kojima se pridružilo i pet vatrogasaca DVD Drniš - pišu iz HGSS-a.

Kako je teren izrazito nepristupačan pretrazi se pristupilo iz nekoliko smjerova. Dio ljudi dronovima je pretraživao kanjon iz zraka dok se drugi dio ekipe užetima spuštao niz litice. U isto vrijeme nekolicina je zašla i u samo presušeno korito rijeke.

U sumrak je udaljeni pilot bespilotne letjelice uočio čovjeka u strmom usjeku podno kule.

- Spašavatelji se sa nosiljkom i prvom pomoći uspijevaju spustiti do njega te ga imobiliziraju i pripremaju za transport. U isto vrijeme ekipa poviše izrađuje sidrište i sisteme za podizanje kako bi sviju izvukli iz kanjona. Uz zajednički angažman uskoro su svi na platou te je unesrećeni predan timu HMS na daljnju obradu. Time je u 22:30 ova zahtjevna akcija okončana - navode iz HGSS-a.

Foto: HGSS

Dodali su kako im je dron tijekom cijele akcije bio od velike pomoći jer je dodatno osvjetljavao mračan kanjon.

- Ovakve akcije daju smisao svakom satu obuke, svakom izlasku na teren i svakom odricanju spašavatelja. Jučer se sve to spojilo u pravom trenutku. Rezultat je čovjek koji je dobio novu priliku za život - navode iz HGSS-a.

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Komentari 13
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