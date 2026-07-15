Hrvat (60) na ulici u Njemačkoj mačetom ubio suprugu (58)!

Hrvat (60) je ubio svoju suprugu Hrvaticu (58) oštrim predmetom, navodno mačetom, na ulici njemačkog Kelkheima u utorak navečer. Počinitelj je uhićen, javlja njemački Focus.

Nesretna žena od zadobivenih ozljeda je preminula na mjestu događaja, počinitelja su savladali svjedoci i držali ga do dolaska hitnih službi.

Foto: Mike Seeboth/DPA

Očevici tvrde kako je napadač bio pijan, kako je u rukama imao mačetu..

- Brojni građani svjedočili su ovom zločinu. Značajan je psihološki teret vidjeti nešto tako - poručuju iz policije.

Stravičnom zločinu je prethodila svađa. Očevidac je kazao da je bio udaljen samo oko pet metara od mjesta napada.

- Sve je bilo prekriveno krvlju. Bježao sam da si spasim život - kazao je jedan od svjedoka.

Prema podacima javnog tužiteljstva u Frankfurtu, napadač i žrtva su hrvatski državljani, piše Focus.de. U braku su bili od 1991. godine.

Javno tužiteljstvo zasad nije htjelo dati daljnje detalje zbog rane faze istrage.

- Apsolutno strašno. Nažalost, to se događa prečesto, prečesto. Stvarno sam bez riječi - kazala je jedna stanovnica Kelkheima koja je na mjestu zločina položila ružu...