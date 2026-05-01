MALO BULAZNI

Dodik: 'Bljesak nije bio vojna akcija. To je kukavički zločin'

Piše HINA,
Banja Luka: Milorad Dodik dao je izjavu nakon povratka iz SAD-a | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Dužnosnici iz reda bosanskih Srba te iz Srbije okupili su se tijekom dana u Bosanskoj Gradišci kako bi na mostu preko Save obilježili obljetnicu "Bljeska"

Najviši dužnosnici Republike Srpske u petak su optužili Hrvatsku za organizirani progon Srba tijekom operacije "Bljesak" kojom je 1995. godine oslobođena zapadna Slavonija a neki od njih ustvrdili su kako je to bio nastavak politike NDH.

Dužnosnici iz reda bosanskih Srba te iz Srbije okupili su se tijekom dana u Bosanskoj Gradišci kako bi na mostu preko Save obilježili obljetnicu "Bljeska".

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Sadašnji predsjednik RS Siniša Karan tom je prigodom izjavio kako je oslobađanje zapadne Slavonije koje su proveli pripadnici Hrvatske vojske i policije zapravo za cilj imalo prije svega progon Srba na tragu politike vođene u NDH.

- Ne možemo a da ne povežemo stradanje devedesetih godina s onim što se događalo u NDH u kojoj je nad srpskim narodom, Židovima i Romima počinjen genocid - kazao je uz ostalo Karan.

Njegov stranački šef Milorad Dodik, koji trenutačno boravi u SAD-u, dan ranije je izjavio kako je "Bljesak" bio "zločinačka" operacija.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

- To nije bila vojna akcija, već kukavički zločin u kojem je izvršen udar na pravo jednog naroda da živi, pamti i opstane. Ovaj brutalni zločin imao je samo jedan cilj - etničko čišćenje i eliminaciju srpskog naroda - izjavio je Dodik.

Njegove je ocjene ponovila i sadašnja članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović koja je u objavi na društvenoj mreži X "Bljesak" opisala kao "zločinačku hrvatsku akciju".

