Zaraza na kruzeru, troje umrlo. Zabranjen je iskrcaj putnika: 'Podtip virusa postoji i kod nas'

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u ponedjeljak je objavila da je rizik koji hantavirus predstavlja za širu javnost i dalje nizak nakon što je troje ljudi umrlo, a troje se razboljelo na nizozemskom kruzeru Hondius na kojemu se, kako se sumnja, pojavio taj virus koji prenose glodavci. Kruzer je isplovio iz Argentine prije otprilike tri tjedna s oko 150 putnika te se zaustavio na Antarktici i drugim lokacijama na putu prema Zelenortskim Otocima.

Vlasti na Zelenortskim Otocima zabranile su iskrcavanje putnika, ostavljajući ih usidrene u blizini glavnog grada Praie, objavio je britanski The Daily Mail koji navodi da putnici proživljavaju noćnu moru.

- Hantavirus ne označava jedan virus, već skupinu od više od 20 različitih virusa iz roda Hantavirus koji mogu uzrokovati različite bolesti kod ljudi. Ovi virusi se prirodno održavaju u populacijama glodavaca, a na ljude se prenose prvenstveno udisanjem čestica iz okoliša kontaminiranog njihovim izlučevinama. U pravilu se ne prenose s čovjeka na čovjeka.

Prema trenutno dostupnim informacijama, na navedenom kruzeru kod oboljelog je dokazan Hantavirusni plućni sindrom (HPS), teži oblik bolesti koji se uglavnom javlja u južnoj Americi, najčešće Sin Nombre virus, te Andes virus koji se u rijetkim slučajevima može prenositi s čovjeka na čovjeka. U ovom trenutku u tijeku je prikupljanje epidemioloških i viroloških podataka kako bi se točno utvrdio uzrok i način izloženosti - odgovorili su za 24sata iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

HZJZ: Oblik virusa s kruzera nije zabilježen u Hrvatskoj

Naglašavaju da virusi koji uzrokuju hantavirusni plućni sindrom nisu endemski prisutni u Europi, pa tako ni u Hrvatskoj, te takav oblik bolesti do sada nije zabilježen u Republici Hrvatskoj.

- U Hrvatskoj kao i u Europi češće se javlja hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom (HGBS "mišja groznica") uzrokovana hantavirusima (najčešće Puumala virus). Bolest uzrokovana hantavirusima može imati različite simptome, od asimptomatskih infekcija do teških oblika bolesti. Komplikacije variraju ovisno o soju hantavirusa, pri čemu su neki sojevi smrtonosniji od drugih - dodaju iz HZJZ-a.

Zanimanja poput šumarskih radnika i poljoprivrednika imaju, kažu, povećan rizik izloženosti.

- Glodavci izlučuju hantaviruse u svom urinu, izmetu i slini. Ljudi se najčešće zaraze udisanjem sitnih čestica prašine kontaminirane izmetom zaraženih glodavaca. Europski hantavirusi se ne prenose s čovjeka na čovjeka, a viruse ne prenose ni kukci. Ne postoji specifičan lijek za ovu infekciju. Osnovno liječenje obično je usmjereno na ublažavanje simptoma. Ne postoji cjepivo odobreno za primjenu u Europi. Budući da cjepivo ne postoji, najbolja mjera prevencije je izbjegavanje kontakta sa zaraženim materijalom. U situacijama visokog rizika kontakta s glodavcima i njihovim izmetom preporučuje se nošenje zaštitne maske - zaključuju.

Epidemiolog Ante Cvitković, u razgovoru za 24sata istaknuo je kako plućni oblik bolesti koju je uzrokovao hantavirus, a koji je zabilježen na kruzeru, nije prisutan u Hrvatskoj.

- U Hrvatskoj je zabilježen virus Puumala, koji je podtip hantavirusa. Pojava bolesti često je povezana s povećanim brojem glodavaca, a to se najčešće događa krajem ljeta i početkom jeseni, osobito u kolovozu, rujnu i listopadu. Slučajevi su zabilježeni u Gorskom kotaru, Ličko-senjskoj i Brodsko-posavskoj županiji, najčešće u obliku hemoragijske groznice s bubrežnim sindromom - istaknuo je prof. dr. sc. Cvitković, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije,

Navodi kako je u Hrvatskoj zabilježena takozvana mišja groznica s bubrežnim sindromom, koja može dovesti do zatajenja bubrega kao težim ishodom.

- Kod bubrežnog sindroma može doći do zatajenja bubrega, iako bolest može imati i blaži tijek. U težim slučajevima bolesnici mogu završiti na hemodijalizi. Dijagnoza se postavlja laboratorijskim pretragama krvi. Liječenje je uglavnom simptomatsko i potporno. U nekim slučajevima koriste se antivirusni lijekovi kod bubrežnog sindroma. Teži bolesnici mogu zahtijevati respiratornu potporu kod plućnog oblika bolesti ili hemodijalizu kod zatajenja bubrega. Zaraza se prenosi kontaktom sa zaraženim glodavcima ili njihovim izmetom i urinom, dok simptomi uključuju povišenu temperaturu, glavobolju, bolove u mišićima i trbuhu, kašalj i otežano disanje, ovisno o tome koji je organ zahvaćen - ističe dr. Cvitković.

'Nema prijenosa s čovjeka na čovjeka'

Razgovarali smo i s epidemiolozima Virovitičko-podravske županije.

- Uglavnom uzrokuje dvije ozbiljne bolesti, hemoragijsku groznicu s bubrežnim sindromom (HGBS) i hantavirusni plućni sindrom (HPS). Vijest u medijima o pojavi bolesti i smrti putnika na kruzeru, prema dostupnim podacima, odnosi se na pojavu HPS-a. Kod nas se uglavnom pojavljuje samo HGBS. Bolest se prenosi s glodavaca koji su prirodni rezervoari virusa, te u slučajevima izloženosti glodavcima i njihovim izlučevinama može doći do oboljenja. Pojava epidemija obično je povezana s tzv. 'mišjim godinama' u kojima se nakon prethodne blage zime pojavljuje najezda miševa - odgovorili su nam iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije

Dodaju da se čovjek najčešće inficira udisanjem aerosola.

- Aerosol je zaražen izlučevinama glodavaca, a moguće je i ingestijom onečišćene hrane i vode, kao i prilikom čišćenja zapuštenih prostora (šupe, garaže...), kod kojih dolazi do podizanja prašine. Najčešće su izložene osobe koje često borave u prirodi, pa povećavaju rizik od kontakta s glodavcima, poput vojnika, šumara, izletnika i sl. Nema prijenosa s čovjeka na čovjeka - objasnili su nam epidemiolozi.

150

Kruzer je isplovio iz Argentine s oko 150 putnika.

21

Brod je plovio 21 dan prema Zelenortskim Otocima te se putem zaustavljao.

3

Ljudi je preminulo na kruzeru nakon pojave hantavirusa.

6

Potvrđeno je da je jedna od šest oboljelih osoba zaražena hantavirusom.

Dr. Cvitković: Kod nas se javlja drugi podtip hantavirusa

Hemoragijska groznica poznata je u našim krajevima, osobito u Brodsko-posavskoj županiji, ali ne u ovom plućnom obliku. Bubrežni sindrom javlja se i u drugim dijelovima Europe, a prenosi se među glodavcima. Najčešće se pojavljuje kod osoba koje borave u prirodi, kazao nam je dr. Ante Cvitković.

PRENOSE GA GLODAVCI

Hantavirus prenose glodavci, a na ljude se najčešće prenosi udisanjem čestica u zraku koje potječu iz osušenog izmeta.

SIMPTOMI SLIČNI GRIPI

Rani simptomi su slični gripi: visoka temperatura, bolovi u mišićima (posebno leđa), glavobolja i probavne smetnje.

OTEŽANO DISANJE I KAŠALJ

Ako ste bili izloženi virusu i razvijete visoku temperaturu praćenu kašljem ili otežanim disanjem, hitno se obratite liječniku.