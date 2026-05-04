VIDEO Auto se zabio u stupiće kraj Vjesnika i potpuno izgorio! Vozač je pobjegao s mjesta?

Piše Iva Tomas,
Foto: Čitatelj 24sata

Vatrogasci su na teren izašli po dojavi građana. Kako dodaju, u autu nema ljudi...

Auto se zapalio nakon što je izletio s ceste i zabio se u stupiće na Cvjetnoj cesti u ponedjeljak oko 20.30 sati u Zagrebu, u blizini Vjesnika. Kako su nam potvrdili iz JVP Grada Zagreba, gašenje požara je u tijeku, a radi se o autu marke Hyundai. Točan tip se ne može ni utvrditi jer je auto potpuno uništen u požaru. Kako su nam potvrdili iz PU zagrebačke, nema ozlijeđenih osoba, a očevid je u tijeku.

- Kako čujemo, policija je hvatala neke lopove, u bijegu su se zabili u stupiće, kaže jedan čitatelj, a drugi dodaje da se čulo škripanje guma i jak udarac. Vozač je pobjegao, a u tom trenutku čula se eksplozija i krenuo je požar - kaže nam drugi čitatelj.

Vatrogasci su na teren izašli po dojavi građana. Kako dodaju, u autu nema ljudi.

Foto: Čitatelj 24sata

