političke tenzije

Dodik napao Čovića zbog fotke s Thompsonom: 'Promocija ustaštva je udar na RS...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL/X

Admiral

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik žestoko je kritizirao lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića zbog fotografije s pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom, poručivši da takav potez “nije bezazlen estradni trenutak”, već, kako tvrdi, nastavak rehabilitacije ustaštva.

Dodik je naveo kako je riječ o pokušaju da se ta ideologija prikaže pod krinkom “europskih vrijednosti”, ocijenivši da Thompson simbolizira, kako je rekao, neoustaštvo. Istaknuo je kako svaka njegova pojava kod Srba izaziva uznemirenost i odbijanje te podsjetio na stradanja Srba u NDH, uključujući i logor Jasenovac.

“Ako su europske vrijednosti relativizacija nacističkih i ustaških zločina, onda je riječ o političkoj i povijesnoj sodomi i gomori s kojom Republika Srpska ne želi imati ništa”, poručio je Dodik.

PRIJATELJSKI SASTANAK Politička bura u BiH: Susret Čovića i Thompsona prijeti raspadom koalicijskih odnosa
Politička bura u BiH: Susret Čovića i Thompsona prijeti raspadom koalicijskih odnosa

Dodao je kako su neke zemlje Europske unije zabranjivale Thompsonove koncerte te ocijenio da njegovi nastupi, uključujući i onaj u BiH, dodatno podižu tenzije i produbljuju podjele.

Prema njegovim riječima, svatko tko se fotografira, pjeva ili odlazi na koncerte, kako ih je nazvao, “ustaških apologeta”, vrijeđa žrtve Drugog svjetskog rata, posebno srpski i židovski narod.

Zaključio je da Republika Srpska svoju političku poziciju gradi na antifašističkoj borbi i sjećanju na žrtve te da neće prihvatiti, kako je naveo, relativizaciju povijesnih zločina.

