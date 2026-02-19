Obavijesti

PRIJATELJSKI SASTANAK

Politička bura u BiH: Susret Čovića i Thompsona prijeti raspadom koalicijskih odnosa

Piše HINA,
Politička bura u BiH: Susret Čovića i Thompsona prijeti raspadom koalicijskih odnosa
Banja Luka: Andrej Plenković nazočio polaganju kamena temeljca za Studentsko-kulturni pastoralni centar Petričevac | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Naša stranka poručila lideru HDZ BiH Dragan Čović da se mora jasno odrediti nakon sastanka s Marko Perković Thompson

Admiral

Sastanak predsjednika HDZ BiH Dragana Čovića s Markom Perkovićem Thompsonom neće ostati bez političkih posljedica, poručili su u četvrtak iz Naše stranke (NS) koja je zajedno s HDZ-om članica vladajuće koalicije na razini države i Federacije BiH.

Reagirajući na Čovićevu objavu na društvenim mrežama u kojoj je uz fotografiju s Perkovićem podijelio informaciju kako se s njim sastao kao s "dragim prijateljem" iz Naše stranke su medijima poslali izjavu u kojoj su naveli kako se lider HDZ-a BiH mora opredijeliti podupire li fašizam ili je protiv njega.

Perkovićeve su koncerte, od kojih su posljednja dva prošlog tjedna održana u Širokom Brijegu, opisali kao "neoustaške balove vampira".  

"Svi vrlo dobro znamo da je taj isti Perković godinama vezan uz fašističke parole, pod kojima je tijekom Drugog svjetskog rata na ovim prostorima ubijeno stotine tisuća ljudi", stoji u izjavi NS-a u kojoj su na stajalištu kako je pozdrav "za dom spremni", koji se čuje na Perkovićevim koncertima, jasna poveznica s Nezavisnom državom Hrvatskom odgovornom za masovne progone i ubojstva.

"To nisu apstraktne brojke, to su zbrisane zajednice. A danas se pozdrav pod kojim su ti ljudi ubijani relativizira, estetizira i pretvara u dio scenskog folklora", ističu iz NS-a koja se u političkom spektru pozicionira kao socijalno-liberalna a kao takva nakon izbora povedenih 2022. godine zajedno sa SDP BiH te Narodom i pravdom (NiP) je kao dio bošnjačko-građanske "trojke" postala dijelom vladajuće koalicije u kojoj su na državnoj razini i HDZ BiH te Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika.

U Federaciji BiH "trojka" je pak dio vlasti s HDZ-om.

Sada su Čoviću poručili kako neće tolerirati poziciju "neutralnosti prema fašizmu".

"Nema 'ali'. Nema kulturnih izgovora. Ili ste na strani antifašizma i dostojanstva žrtava, ili ste na strani relativizacije zločina. Najoštrije osuđujemo Čovićev susret i ovo neće ostati bez političkih posljedica za HDZ", poručili su iz Naše stranke.

I druge su stranke koje okupljaju pretežito bošnjačko biračko tijelo osudile organiziranje Perkovićevih koncerata u BiH a posebice ponašanje publike.

Osude su stigle i iz međunarodnih krugova odnosno iz misija OESS-a i Ujedinjenih naroda u BiH kao i iz delegacije EU uz poziv vlastima u BiH da istraže incidente odnosno izvikivanje ustaških pozdrava i kazne počinitelje.

