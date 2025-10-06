Obavijesti

News

Komentari 4
MILORAD SE BOJI

Dodik: Njima treba veliki rat! Srbi su stradali svaki put kada se Njemačka naoružavala

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
U Banjaluci obilježen Dan srpskog jedinstva uz trobojku dugu 120 metara | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Pozivi europskih čelnika na militarizaciju odražavaju njihovu nesposobnost da pronađu rješenja za društvene probleme s kojima se suočavaju. Europa, nekada utemeljena na vrijednostima, izgubila je sve to – rekao je Dodik za TASS

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se nekoliko europskih političara priprema za veliki rat „kako bi prikrili domaće društvene probleme i ostali na vlasti“.

– Pozivi europskih čelnika na militarizaciju odražavaju njihovu nesposobnost da pronađu rješenja za društvene probleme s kojima se suočavaju. Europa, nekada utemeljena na vrijednostima, izgubila je sve to – rekao je Dodik za TASS.

– Današnja struktura u Bruxellesu i vodećim zapadnoeuropskim zemljama uništila je društveno i javno tkivo, kako Europe u cjelini, tako i vlastitih država – rekao je Dodik u intervjuu za TASS.

Kazao je i da su europski čelnici, iz brojnih razloga, uništili sve prednosti koje je Europa nekoć imala.

– Stoga je sasvim logično da sve promatraju kroz prizmu militarizacije i širenja straha – kako unutar vlastitih zemalja, tako i, navodno, izvan njihovih granica. Mi, Srbi, imamo dovoljno razloga, temeljenih na povijesnom sjećanju, da na to ne gledamo s odobravanjem. Sam poziv na militarizaciju Njemačke za nas je katastrofa – upozorio je Dodik.

Podsjetio je da su Srbi stradavali svaki put kada se Njemačka militarizirala.

– I u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, a zatim, kada je Njemačka ponovno htjela dominirati Europom, orkestrirala je raspad Jugoslavije, što je dovelo do građanskih ratova. Za to je kriva tadašnja njemačka vlast – ocijenio je Dodik.

Day of German Unity anniversary
Foto: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN

Naglasio je i da, prema anketama, njemački kancelar nikada nije imao nižu razinu podrške otkako postoje izbori, dok je francuski predsjednik Emmanuel Macron „gotovo pao na jednocifrenu razinu povjerenja među građanima – oko 13 do 14 posto“.

– Hitno im je potreban izlaz, a izlaz vide u tome da počnu nešto ‘braniti’. Sve to izgleda lažno – zaključio je Dodik.

