Dodik: Njima treba veliki rat! Srbi su stradali svaki put kada se Njemačka naoružavala

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se nekoliko europskih političara priprema za veliki rat „kako bi prikrili domaće društvene probleme i ostali na vlasti“.

– Pozivi europskih čelnika na militarizaciju odražavaju njihovu nesposobnost da pronađu rješenja za društvene probleme s kojima se suočavaju. Europa, nekada utemeljena na vrijednostima, izgubila je sve to – rekao je Dodik za TASS.

– Današnja struktura u Bruxellesu i vodećim zapadnoeuropskim zemljama uništila je društveno i javno tkivo, kako Europe u cjelini, tako i vlastitih država – rekao je Dodik u intervjuu za TASS.

Kazao je i da su europski čelnici, iz brojnih razloga, uništili sve prednosti koje je Europa nekoć imala.

– Stoga je sasvim logično da sve promatraju kroz prizmu militarizacije i širenja straha – kako unutar vlastitih zemalja, tako i, navodno, izvan njihovih granica. Mi, Srbi, imamo dovoljno razloga, temeljenih na povijesnom sjećanju, da na to ne gledamo s odobravanjem. Sam poziv na militarizaciju Njemačke za nas je katastrofa – upozorio je Dodik.

Podsjetio je da su Srbi stradavali svaki put kada se Njemačka militarizirala.

– I u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, a zatim, kada je Njemačka ponovno htjela dominirati Europom, orkestrirala je raspad Jugoslavije, što je dovelo do građanskih ratova. Za to je kriva tadašnja njemačka vlast – ocijenio je Dodik.

Naglasio je i da, prema anketama, njemački kancelar nikada nije imao nižu razinu podrške otkako postoje izbori, dok je francuski predsjednik Emmanuel Macron „gotovo pao na jednocifrenu razinu povjerenja među građanima – oko 13 do 14 posto“.

– Hitno im je potreban izlaz, a izlaz vide u tome da počnu nešto ‘braniti’. Sve to izgleda lažno – zaključio je Dodik.