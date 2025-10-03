Obavijesti

TRAŽIO POTPORU

Milorad Dodik nakon sastanka s Putinom: Računam na Rusiju!

Milorad Dodik nakon sastanka s Putinom: Računam na Rusiju!
Nijemce, kao i predstavnike drugih utjecajnih država koje se bave Bosnom i Hercegovinom, Dodik je nazvao "ostrašćenim primitivcima sa Zapada"

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovo je zatražio potporu ruskog predsjednika Vladimira Putina, a nakon što su se njih dvojica u četvrtak navečer sastali u Sočiju ustvrdio je kako ju je i dobio te da računa da će mu Moskva i dalje biti čvrsti oslonac. Na snimkama koje je prikazao javni servis RS (RTRS) moglo se čuti kako Putin titulira Dodika predsjednikom iako je on još u kolovozu ostao bez mandata prvog čovjeka RS, nakon što je osuđen na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika.

Nakon toga potporu za nastavak političkog djelovanja, osim u Beogradu, dobio je u Budimpešti te potom početkom rujna u Moskvi, od ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova, a sada je doputovao u Soči na Valdaj forum na kojemu je glavnim govornikom bio Putin. 

"Znam da stanje u vašoj zemlji i regiji nije jednostavno, može se reći komplicirano je", moglo se još čuti što Putin govori Dodiku prije nego je snimanje prestalo.

Dodik je nakon toga za RTRS kazao da je razgovor s Putinom bio "veoma otvoren i fer" pri čemu ga je pozvao da u razgovorima  s drugim važnim partnerima, a posebice SAD-om, "ne ispusti Balkan" i ne dopusti da tamo stanje kontroliraju Nijemci" jer oni, kako je kazao, nisu naklonjeni Srbima.

Nijemce, kao i predstavnike drugih utjecajnih država koje se bave Bosnom i Hercegovinom, Dodik je nazvao "ostrašćenim primitivcima sa Zapada".

Stoga se on oslanja na Rusiju kao na mogući korektiv i vjeruje da će sadašnje rusko predsjedavanje Vijećem sigurnosti UN biti od koristi za njegove političke ciljeve. 

"Mi pripremamo naš izvještaj (Vijeću sigurnosti UN) a Rusija je ta koja će ga tradicionalno podržati", kazao je Dodik.

Vijeće sigurnosti bi 31. listopada trebalo voditi redovitu šestomjesečnu raspravu o stanju BiH na temelju izvještaja koje tom tijelu šalje visoki predstavnik međunarodne zajednice, a vlasti RS već godinama uporno uz to šalju svoje izvještaje koje Vijeće ne razmatra, no Rusija uvijek na njima inzistira kao na relevantnim.

Sadašnjeg visokog predstavnika Christiana Schmidta Dodik je ponovo označio kao glavnog krivca za svoj politički pad kao i za višemjesečnu krizu u zemlji. Kazao je kako se stanje može stabilizirati jedino ukoliko sve odluke koje je Schmidt donio budu poništene.

"Rusija odbacuje bilo kakvo miješanje stranaca u unutarnje poslove", ustvrdio je Dodik interpretirajući ono što mu je Putin kazao. 

Dok je boravio u Rusiji Dodik je potvrdio kako će njegov kandidat za predsjednika RS na izborima zakazanim za 23. studenog biti Siniša Karan, njegov dugogodišnji savjetnik i donedavni entitetski ministar policije.

