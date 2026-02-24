Dodik opet podržao Moskvu: Rusku invaziju na Ukrajinu nazvao 'pravednom borbom'

Čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik u utorak je otvoreno podržao rusku agresiju na Ukrajinu, opisavši je kao "pravednu borbu".

Pridružujući se brojnim komentarima u povodu četvrte obljetnice napada Rusije na Ukrajinu, Dodik je u objavi na društvenoj mreži X branio poziciju Moskve i opravdavao agresiju koristeći pri tom formulacije o karakteru tog rata kakve potječu iz arsenala ruske propagande.

"Na dan koji obilježava četiri godine od početka specijalne vojne operacije Ruske Federacije, naša predanost ostaje ista: podrška pravednim ciljevima Rusije i njezinim naporima da zaštiti svoje interese i svoj narod u Ukrajini", napisao je Dodik koji je i ranije opetovano zauzimao proruska stajališta a za rat okrivljivao Ukrajinu.

Sad je tome dodao tvrdnju kako je Rusija pokazala dovoljno volje za rješavanja problema "dijalogom i dogovorom" a kad to nije uspjelo, kako navodi, morala je posegnuti za silom da bi osigurala svoje granice i teritorij.

Dodik je pohvalio i ruskog predsjednika Vladimira Putina, napisavši kako je on svojom odlučnošću "vratio Rusiji status supersile, odlučan da ne dopusti da se ugrozi bilo koji državni ili nacionalni interes".

Nakon što mu je administracija Donalda Trumpa prošle godine ukinula sankcije, Dodik se počeo hvaliti odličnim odnosima s Washingtonom i spremnošću na suradnju sa SAD-om, ali je pritom isticao kako Rusiju i dalje vidi kao ključnog strateškog partnera.