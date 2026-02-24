Obavijesti

News

Komentari 0
HVALIO PUTINA

Dodik opet podržao Moskvu: Rusku invaziju na Ukrajinu nazvao 'pravednom borbom'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Dodik opet podržao Moskvu: Rusku invaziju na Ukrajinu nazvao 'pravednom borbom'
Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Siniša Karan položio je svečanu zakletvu | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Na četvrtu obljetnicu početka rata čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj pohvalio Vladimira Putina i ponovio podršku ruskim ciljevima, koristeći terminologiju kakvu promiče Kremlj.

Admiral

Čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik u utorak je otvoreno podržao rusku agresiju na Ukrajinu, opisavši je kao "pravednu borbu".

Pridružujući se brojnim komentarima u povodu četvrte obljetnice napada Rusije na Ukrajinu, Dodik je u objavi na društvenoj mreži X branio poziciju Moskve i opravdavao agresiju koristeći pri tom formulacije o karakteru tog rata kakve potječu iz arsenala ruske propagande.

političke tenzije Dodik napao Čovića zbog fotke s Thompsonom: 'Promocija ustaštva je udar na RS...'
Dodik napao Čovića zbog fotke s Thompsonom: 'Promocija ustaštva je udar na RS...'

"Na dan koji obilježava četiri godine od početka specijalne vojne operacije Ruske Federacije, naša predanost ostaje ista: podrška pravednim ciljevima Rusije i njezinim naporima da zaštiti svoje interese i svoj narod u Ukrajini", napisao je Dodik koji je i ranije opetovano zauzimao proruska stajališta a za rat okrivljivao Ukrajinu.

Sad je tome dodao tvrdnju kako je Rusija pokazala dovoljno volje za rješavanja problema "dijalogom i dogovorom" a kad to nije uspjelo, kako navodi, morala je posegnuti za silom da bi osigurala svoje granice i teritorij. 

STIGAO I PLENKOVIĆ FOTO Lideri zemalja EU-a u Kijevu obilježili četiri godine od ruske invazije na Ukrajinu
FOTO Lideri zemalja EU-a u Kijevu obilježili četiri godine od ruske invazije na Ukrajinu

Dodik je pohvalio i ruskog predsjednika Vladimira Putina, napisavši kako je on svojom odlučnošću "vratio Rusiji status supersile, odlučan da ne dopusti da se ugrozi bilo koji državni ili nacionalni interes".

Nakon što mu je administracija Donalda Trumpa prošle godine ukinula sankcije, Dodik se počeo hvaliti odličnim odnosima s Washingtonom i spremnošću na suradnju sa SAD-om, ali je pritom isticao kako Rusiju i dalje vidi kao ključnog strateškog partnera. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'
EKSKLUZIVNA ISPOVIJEST

Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'

Peter je jedan od pet žrtava DiCaprijeve bande i sad u strahu razmišlja o napuštanju Hrvatske nakon što ovdje dolazi duže od 25 godina i planirao je urediti novi dom: Dokumenti su bili jako loše lažirani, ali su ih upisali
FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio
OPORAVLJA SE

FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio

Čopor vukova napao je stado ovaca obitelji Štrbac. U obranu je stao hrabri šarplaninac Shadow. Vukovi su ga izgrizli, teško je nastradao, ali izvući će se. Obranio je ovce
FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada
RAT U UKRAJINI

FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada

Volodimir Zelenski od početka ruske invazije 2022. vodi iznimno intenzivan i dug radni dan koji je u potpunosti podređen ratnim okolnostima. Dan mu obično započinje sigurnosnim brifingom s vojnim i obavještajnim vrhom, nakon čega slijede sastanci s ministrom obrane i zapovjednicima o situaciji na bojištu. Poznanici su otkrili da uglavnom spava između četiri i pet sati dnevno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026